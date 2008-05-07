پنجمین جلد آرتمیس فاول در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلد از این مجموعه "مهاجران گمشده" نام دارد. "آرتمیس فاول و گروگانگیر"، "آرتمیس فاول و ماجرای شمال"، "آرتمیس فاول و انتقام اوپال" و "آرتمیس فاول و رمز ابدی" به ترتیب عناوین جلدهای اول تا چهارم این مجموعه را تشکیل می دهند.

"آرتمیس فاول" داستان قهرمان بازی های نوجوانی به نام آرتمیس است. نویسنده در تمام داستانهای خود سیمایی از فلسفه جن و پری ارائه می دهد و نوجوانان را با دنیای فانتزی که در زمان فعلی ما رخ می دهد آشنا می کند.

رنجبر درباره دیگر جلدهای این کتاب گفت: مجموعه "آرتمیس فاول" نوشته "این کالفر" است و قرار است این نویسنده تا مرداد ماه امسال ششمین جلد از این مجموعه را به بازار کتاب عرضه کند.

وی افزود: کالفر تعداد این مجموعه را مشخص نکرده است اما شاید هفتمین کتاب آخرین جلد این مجموعه باشد. من تاکنون پنج کتاب او را به فارسی برگردانده ام و قصد دارم جلد بعدی آن را هم ترجمه کنم.

از شیدا رنجبر ماه گذشته دو رمان "گربه ای به نام ارسطو" و "دمپایی های جادویی" (نوشته دیک کینگ اسمیت) برای کودکان از سوی نشر پیدایش وارد کتابفروشیها شده است.