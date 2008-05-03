احادیث و بیانات حضرت علی(ع) در آثار هنرمندان حوزه هنری زنجان تجلی می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام "شکوفایی و نوآوری"، حوزه‌ هنری استان زنجان در اقدامی نو و بدیع سه عنوان از احادیث و سخنان ناب پیشوای مسلمین حضرت علی (ع) را محور تولیدات و برنامه‌های اجرایی خود قرار خواهد داد .

وی با بیان اینکه این احادیث از سخنان مستند آن‌ حضرت انتخاب شده ‌است، هدف از این اقدام را استفاده کاربردی از فرمایشات مولای متقیان توسط هنرمندان در عرصه‌های مختلف هنری و جهت‌دهی به ‌هنر دینی عنوان کرد .