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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

احادیث و بیانات حضرت علی(ع) در آثار هنرمندان حوزه هنری زنجان تجلی می یابد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان زنجان گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده از امسال، احادیث، روایات و بیانات حضرت علی(ع) در آثار تولیدی هنرمندان حوزه‌ی هنر این استان تجلی می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام "شکوفایی و نوآوری"، حوزه‌ هنری استان زنجان در اقدامی نو و بدیع سه عنوان از احادیث و سخنان ناب پیشوای مسلمین حضرت علی (ع) را محور تولیدات و برنامه‌های اجرایی خود قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه این احادیث از سخنان مستند آن‌ حضرت انتخاب شده ‌است، هدف از این اقدام را استفاده کاربردی از فرمایشات مولای متقیان توسط هنرمندان در عرصه‌های مختلف هنری و جهت‌دهی به ‌هنر دینی عنوان کرد.

اماملو تاکید کرد: تلاش می‌شود با بهره‌ گیری بیشتر از شخصیت والای امیرمومنان و شان، منزلت و جایگاه عظیم آن حضرت، فعالیتهای هنری هنرمندان در جهت این احادیث سوق داده شود.

کد مطلب 676365

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