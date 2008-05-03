عوامل گرانی نه یک موضوع استانی و کشوری ، بلکه یک چالش جهانی است

استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: نظارت و کنترل برقیمت ها در بازار بر عهده مسئولان مربوط است و به مردم استان سمنان اطمینان می دهیم که ناظر بر قیمت ها هستیم.

وی با اشاره به این گرانی ها در جامعه خاطرنشان کرد: با فروشندگان متخلف به شدت برخورد می شود.

استاندار سمنان بیان داشت: علاوه بر منطقی کردن قیمت در استان، باید در حد اختیار نسبت به قیمت گذاری برخی از کالاها اقدامی اساسی شود و بعضی از کالاها از جمله مصالح ساختمانی در استان قیمت گذاری شده و مردم نیز باید بدانند قیمت ها واقعی است.

استاندار سمنان با اشاره به خشکسالی و کاهش بارندگی در سال گذشته گفت: میزان بارندگی در استان سمنان در سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل از آن حدود 50 درصد کاهش داشته است.

وی از مسئولان مربوطه خواست تا با برنامه ریزی مناسب در تمام بخش ها از جمله صنعت، کشاورزی و آب شرب مانع از بروز احتمالی مشکلات در استان شوند.

عبدالهی همچنین از مسئولان جهاد کشاورزی خواست تا با برنامه ریزی دقیق کشاورزان را نسبت به کشت در مناطقی که کمبود آب ندارند هدایت و راهنمایی کنند.