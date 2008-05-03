تأکید روسای دانشگاهها بر دستیابی به اهداف سند چشم انداز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولین آموزش عالی کشور در قطعنامه ای اعلام کردند: با توجه به اینکه لازمه نوآوری، دانش، تفکر و خلاقیت است و دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری نقش کلیدی در این زمینه دارند، بنابراین برای ایجاد و گسترش آن در کشور باید شرایط و فضای مناسب فراهم شود و کلیه دستگاه های ذیربط و زیر ساختهای قانونی و عوامل اجتماعی و فرهنگی که به نحوی در ایجاد نوآوری موثر هستند و نظام ملی نوآوری را تشکیل می دهند، باید در تعامل اثر بخش و هماهنگ با یکدیگر باشند تا نوآوری در کلیه زمینه ها در کشور تحقق یابد.

در ادامه این قطعنامه آمده است: دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری به عنوان طلایه داران نهضت نرم افزاری، با تربیت نیروی انسانی متخصص، انجام پژوهش و تولید علوم وتوسعه فناوری، اولویت اصلی خود را در سال جاری بر ایجاد تحول و نوآوری در سیاستها، برنامه ها و ساختارها برای دستیابی به مسیرهای میان بر پیشرفت همه جانبه قرار داده اند.

روسای دانشگاهها در قطعنامه پایانی نشست، بر مشارکت در ریسک پذیری و حمایت از فن آفرینی در بنگاه های کوچک و متوسط، به ویژه در شرکتهای دانش بنیان و ایجاد ساز و کارهای لازم در ارتباط با انتقال و جذب فناوریهای پیشرفته و بومی سازی آن در کشور در سال جدید نیز تأکید کردند.

رفع موانع نوآوری در سطح جامع و به خصوص مراکز علمی از جمله تعیین تکلیف هر چه سریعتر نظام سیاستگذاری علم و فناوری کشور، حذف پیچیدگیهای ایجاد شده در مسیر تخصیص بودجه های پژوهشی و بودجه های تجهیزات آزمایشگاهی و تخصیص مستقیم آنها به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نیز در این قطعنامه توسط مسئولین آموزش عالی مورد تأکید قرار گرفت.

روسای دانشگاهها در ادامه این قطعنامه تدوین قوانین لازم، اصلاح و یا افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات موجود در ارتباط با الزام دستگاه های اجرایی و بنگاه های تولیدی و خدماتی در استفاده از فناوریها و خدمات فنی و مهندسی داخلی و تاکید بر اجرایی شدن وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ارزیابی و تایید اختراعات جهت ثبت در مراجع ذیربط را مورد توجه قرار دادند.

در حوزه فناوری ایجاد و تقویت ساز و کارهای بکارگیری نتایج تحقیقات و تجاری سازی دستاوردهای فناوری دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری و تاکید بر ارزیابی تخصصی اختراعات و حمایت از تجاری سازی آنها توسط دولت نیز توسط مسولین دانشگاهها مورد توجه قرار گرفت.

همچنین در حوزه آموزشی بر شکوفا سازی دوره های میان رشته ای با تاکید بر رشته های علوم انسانی، حمایت ویژه از دانشجویان فعال دوره های دکتری، توسعه رشته های مرتبط با فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، نوآوری در شیوه های آموزش و یادگیری، ارائه تقویم دانشگاهی جدید با هدف ارتقا کیفیت در آموزش عالی، حمایت و تقویت کرسیهای آموزش زبان فارسی در خارج از کشور به منظور بسط و توسعه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، گسترش و همکاری همه جانبه با سازمان های علمی منطقه ای و بین المللی با محوریت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تأکید شد.

مسئولین دانشگاهها ضمن اعلام آمادگی کامل برای گرامیداشت با شکوه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب تمدن ساز اسلامی، شکوفایی و به ثمر رسیدن انجمنهای علمی و دانشجویی، خانه های فرهنگ، پردیس شهدای دانشجو، انجمنهای خانه و خوابگاه، شورای تعامل دانشجو و دانشگاه، معاونت فرهنگی مستقل در دانشگاهها و مراکز مشاوره فرهنگی را مورد توجه قرار دادند و اعلام کردند: بر نوآوری در زمینه های غلبه گفتمان علم گرایی در دانشگاهها، افزایش مشارکت و تحرک و پویایی دانشجویان در زمینه های مختلف، تقویت فضای اخلاقی و معنوی، اهتمام به امر خطیر هویت ملی، ارتقا سطح شادابی، نشاط و شور و شوق در میان دانشجویان و بالا بردن سطح آگاهی های سیاسی - اجتماعی دانشجویان و حضور گسترده قرآن و فعالیتهای قرآنی در دانشگاهها اصرار می ورزیم.

در پایان قطعنامه آمده است: یادآور می شویم در راستای ایجاد انگیزه جهشی دانشمندان داخلی و مهاجرت معکوس نخبگان و دانشمندان و استادان ایرانی دانشگاه های خارج از کشور، لازم است کرامت انسانی و شان مادی و معنوی اعضای هیئت علمی ارتقا یابد.