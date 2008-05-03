کمیته چهارجانبه فقط تامین کننده خواسته های رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن چاپ عمان به بررسی نشست روز گذشته نمایندگان کمیته چهار جانبه متشکل از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل پرداخت و نوشت : کمیته چهارجانبه بین المللی طراح اصلی نقشه راه در خاورمیانه درلندن تشکیل جلسه داد و ازمهمترین نتایج نشست این بود که شرکت کنندگان فقط رژیم صهیونیستی را به توقف شهرک سازی در سرزمین های اشغالی دعوت کردند.

این روزنامه افزود: نمایندگان کمیته چهارجانبه نیز نسبت به ادامه شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی ابراز نگرانی کرده و از مقامات این رژیم خواستند خدمات و نیازهای اساسی را درغزه فراهم کنند .

روزنامه مذکور با اشاره به اینکه البته هرگز رژیم اسرائیل به کوچکترین درخواستهای کمیته چهارجانبه عمل نخواهد کرد اضافه کرد: زیرا این رژیم دامنه نفوذ این کمیته صوری را که نقش آن صرفا جنبه تبلیغاتی دارد می داند.

الوطن ماموریت کمیته چهارجانبه را دعوت کردن وفراخواندن و ابرازنگرانی کردن ازاقدامات رژیم صهیونیستی برشمرد و نوشت: این کمیته بدون اینکه ازکمترین قدرت دراجرایی کردن درخواستهایش دربرابر اسرائیل برخوردارباشد همیشه ازطریق مجموعه های بشردوستانه مجموعه ای ازدرخواست های خود را ارائه می دهد.

این روزنامه یاد آورشد: ما به عنوان عربها امیدواریم که کمیته چهارجانبه از شورای امنیت بخواهد با تشکیل جلسه ای تجاوزگریها خطرناک اسرائیل علیه حقوق فلسطینیان را بررسی کند سپس طرح قانونی را براساس بند هفتم صادرکند تا اسرائیل مجبوربه عقب نشینی فوری از سرزمین های اشغالی و نیز برچیدن تمام شهرکهای ساخته شده بعد از پنجم 1967 شود .



روزنامه مذکور برگزاری نشست کمیته چهارجانبه صلح را در لندن صحنه تاسفباری خواند و نوشت: آنچه که باعث تاسف بیشترمی شود اینکه شرکت کنندگان در نشست لندن بدون اینکه کمترین اشاره ای به سنگ اندازی عمدی اسرائیل در راه اجرای توافقات صورت گرفته در کنفرانس آناپولیس و نادیده گرفتن مواضع جامعه جهانی را درهمسویی با ملت فلسطین نمایند ازعربها خواستند به درخواست های سیاسی و مالی و حمایت از تصمیمات گرفته شده درکنفرانس آناپولیس پایبند باشند.



این روزنامه عمانی دعوت کمیته چهارجانبه صلح ازعربها را برای اجرای دستورالعمل های این کمیته براساس چارچوبی دانست که آن را اسرائیل از پیش طراحی کرده است .

به نوشته این روزنامه، کشورهای بزرگ نظیر آمریکا از این دستورالعمل ها حمایت می کنند بدین معنا که نقش نمایندگان کمیته چهارجانبه صلح بدون اینکه آنها جلوی تجاوزگریهای اسرائیل علیه ملت فلسطین را بگیرند صرفا اصلاح کردن خرابکاری های رژیم اسرائیل است.



روزنامه الوطن عمان با اشاره به اینکه اسرائیل بارها درگذشته تمام آنچه را که اتحادیه اروپا درسرزمین های اشغالی ساخت به طور وحشیانه و سازمان یافته ویران کرد وهیچ کس هم نسبت به این خرابیها اعتراض نکرد، نوشت: بنابراین تلاش عربها همانند اتحادیه اروپا بی فایده خواهد بود زیرا اروپا نتوانست حمایت لازم را درهزینه های خود برای ساخت فرودگاه و بندر درغزه و تاسیس مراکز امنیتی و سایر تاسیسات فلسطینی که بوسیله هواپیماها و تانکهای اسرائیلی تخریب شدند انجام دهد واسرائیل را مجبور به پرداخت غرامت ناشی از اعمال خرابکارانه به فلسطینیان کند.



این روزنامه یاد آورشد: هرچقدرخشم و انزجارملت ها از تجاوزگریهای اسرائیل بیشتر نمایان می شود غربیها با پرداختن به مسائل داخلی خود سعی می کنند با آن، خود وجهان را سرگرم کنند.

روزنامه الوطن عمان درپایان نوشت: صرف نظر از بحث و کشمکشها این اقدامات درشرایطی صورت می گیرد که ازاحتمال دستیابی به چارچوب وراه حل سیاسی و توافق مسالمت آمیزسخن می رود اما فعالیت کمیته چهارجانبه ازاین کشمکش ها و سروصداها ونادیده گرفتن حق مسئله فلسطینیان فراتر نمی رود.