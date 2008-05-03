بازنگری 1+5 در پیشنهاد ژوئن 2006 / افزایش تنش در آبخازیا و اوستیا

توافق گروه 1+5 برای بازنگری در پیشنهاد ژوئن 2006 و ارائه مجدد آن به ایران

وزیر امور خارجه انگلیس از توافق گروه 1+5 در نشست روز جمعه لندن برای بازنگری و ارائه مجدد پیشنهاد هسته ای ژوئن سال 2006 که تهران آن را در گذشته رد کرده بود، به ایران خبر داد.

دیوید میلی باند بعد از مذاکره با همتایان خود از پنج کشورعضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در نشست روز جمعه لندن اعلام کرد: من بسیار خوشحالم که بگویم که ما درباره یک پیشنهاد به تهران به توافق رسیدیم .

وی اضافه کرد: گروه 1+5، پیشنهاد ارائه شده به ایران در ژوئن سال 2006 را بازنگری و به روز کرد.

لازم به ذکر است که تمامی مسائل مرتبط با برنامه هسته ای ایران با توجه به گزارشهای اخیر آژانس و بویژه اجرای موفق طرح مدالیته بین تهران و آژانس حل شده است و نشست امروز گروه 1+5 مبنایی نداشته است. در عین حال ایران نیز اخیرا اعلام کرده که بسته پیشنهادی خود برای همکاریهای بین المللی به 1+5 ارائه خواهدداد که بخش هایی از این بسته در دیدار سوبولوف کفیل شورای امنیت روسیه از کشورمان به وی ارائه شد.

قضات عزل شده 12 ماه می در پاکستان به کار باز می گردند

نخست وزیر سابق پاکستان از بازگشت به کار قضات عزل شده توسط پرویز مشرف، رئیس جمهور این کشور در 12 ماه جاری میلادی خبر داد.

نوازشریف در کنفرانس خبری در شهر لاهور در شرق پاکستان اعلام کرد: دولت لایحه بازگشت به کار 60 قاضی و از جمله افتخار محمد چودری رئیس دیوان عالی این کشور را که در زمان اعلام حالت فوق العاده توسط مشرف در سوم نوامبر از کار خود برکنارشده بودند، به زودی مطرح خواهد کرد.



نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز زمان بازگشت قضات را 12 ماه می عنوان کرد.

شریف که بعد از ملاقات با اعضای ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز صحبت می کرد، اظهار داشت: انشاءالله مجلس ملی لایحه را به تصویب خواهد رساند و در همان روز ابلاغیه بازگشت به کار قضات صادر خواهد شد.

افزایش قیمت بنزین در آمریکا و استفاده انتخاباتی اوباما از سخنان کلینتون

با افزایش قیمت بنزین در آمریکا در اثر افزایش قیمت جهانی نفت و بالا بردن مالیاتها بر این کالا ، سخنان هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات درباره کاهش مالیات بنزین، به شدت از سوی رقبا و اقتصاددانان مورد سرزنش قرار گرفت.

یکی از منتقدان این طرح کلینتون، نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا بود که روز پنج شنبه با انتقاد از سخنان غیر کارشناسی وی ابراز داشت: هیچ گونه قانونی در این مورد به تصویب نخواهد رسید چه اکنون و چه در آینده.

باراک اوباما رقیب کلینتون در انتخابات درون حزبی دموکراتها، اظهارات وی را درباره کاهش قیمت بنزین حیله گری خواند.

استنی هویر، رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان هم تعلیق مالیات بر بنزین را مثبت ندانست.

کلینتون دریک سخنرانی اوباما و جان مک کین نامزد حزب جمهوریخواه را ناتوان از کاهش قیمت بنزین اعلام کرده بود و گفته بود: اوباما قادر به کنترل قیمت نخواهد بود و جان مک کین حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه نیست.

محکومیت شدید حملات نظامی آمریکا علیه شهرک صدر در عراق

شهروندان عراقی پس از برگزاری نماز جمعه با برپایی تظاهراتی در منطقه الشعله در شمال بغداد عملیات نظامی آمریکا در شهرک صدر را محکوم کردند.

حاضران در این تظاهرات پلاکاردهایی را حمل می کردند که در آنها نوشته شده بود: "کشتار مردم بی گناه در شهرک صدر توسط اشغالگران را محکوم می کنیم". " به ترساندن زنان و کودکان پایان دهید"

این تظاهرات که رهبران عشایر و شخصیتهای دینی در آن حضور داشتند به مدت یک ساعت به طول انجامید.

یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات اظهار داشت: هر روز بر ضد اشغالگران در شهرک صدر تظاهرات و اقدام آنان را محکوم خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که نظامیان آمریکایی به بهانه مبازره با افراد مسلح در شهرک صدر که گفته می شود وابسته به گروه جیش المهدی هستند؛ مردم بی گناه این منطقه را هدف حملات هوایی و زمینی خود قرار می دهند.

از زمان آغاز درگیری نظامیان آمریکایی در این منطقه از اوایل فروردین ماه تاکنون بیش از 900 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.

تداوم درگیری های انتخاباتی در زیمبابوه همچنان ادامه دارد

در شرایطی که مخالفان رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه بر پیروزی حزب خود در انتخابات تاکید دارند، دولت بر احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم تاکید دارد.

کریس ام بانگا معاون امور انتخاباتی مورگان ونگیرای، رهبر حزب جنبش تغییرات دموکراتیک در حاشیه نشستی که توسط کمیسیون انتخابات زیمبابوه برای بررسی آراء امروز در هراره برقرار است در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: چنین به نظر می رسد که کمیسیون انتخابات مصمم است نتایج خود را منتشر کند، نتایجی که ما آن را رد خواهیم کرد.

مقامات انتخاباتی در روز پنج شنبه، اولین روز این نشست غیرعلنی به خبرگزاری فرانسه گفتند: ونگیرای 8/47 درصد آراء و موگابه 2/43درصد آراء را کسب کرده است .

نلسون چمیسا، یک سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتیک هم معتقد است: حزبش بیشتر از 50 درصد آراء را کسب کرده است و دیگر نیازی به برگزاری دور دوم انتخابات نیست.

حزب حاکم زانو پی اف به رهبری موگابه به نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات این کشور استناد کرده و خواهان برگزاری دور دوم انتخابات برای تعیین رئیس جمهور این کشور است.

طبق قانون انتخابات زیمبابوه کسب 51 درصد آراء برای به عهده گرفتن پست ریاست جمهوری از طرف شخص منتخب ضروری است و در غیر این صورت انتخابات از سر گرفته می شود.

بازجویی ها از نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد

پلیس رژیم صهیونیستی از نخست وزیر این رژیم به دلیل فساد مالی وی که مظنون به گرفتن رشوه از یک تاجر آمریکایی است، بازجویی کرد.

"مارک ریگو" سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی در این رابطه روز گذشته اظهار داشت: اولمرت صبح امروز به مدت یک ساعت بازجویی می شود و همچون گذشته به پرسشهای بازجویان پاسخ خواهد داد.

تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی درباره فساد مالی اولمرت از چند ماه پیش آغاز شده است.

این تحقیقات در این مورد بود که آیا اولمرت در این دوران، متحدان سیاسی خود را به ریاست شرکتهای کوچک و متوسط و دیگر نهادهای دولتی گماشته است یا خیر؟

اولمرت همچنین در مورد تبانی و کمک مالی ویژه به یک کارخانه که به شریک سابق وی تعلق داشت، بازجویی می شود.

پلیس رژیم صهیونیستی همچنین تحقیقات درباره سوء استفاده اولمرت از قدرت برای خصوصی کردن یک بانک مهم در سال 2005 میلادی و نیز دریافت رشوه در جریان برگزاری مناقصه خرید یک باب خانه مجلل در سال 2004 میلادی در قدس را به پایان رساند.

آمریکا برخی کشورهای عربی را برای عدم کمک به تشکیلات خودگردان به باد انتقاد گرفت

کاندولیزا رایس که در راه سفر به لندن بود در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: من معتقدم کشورهایی که از امکانات بسیار برخوردارند نباید برای پرداخت حداقل کمک (به تشکیلات خودگردان فلسطین) تلاش کنند بلکه باید برای اعطای بیشترین کمکها سعی کنند.

رایس در اظهارات خود به نام این کشورها اشاره ای نکرد، اما یک مسئول بلندپایه در وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود در این رابطه اظهار داشت که مقصود رایس، کشورهایی همچون کویت، قطر و لیبی هستند.

کاندولیزا رایس که در راه سفر به لندن بود در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: من معتقدم کشورهایی که از امکانات بسیار برخوردارند نباید برای پرداخت حداقل کمک (به تشکیلات خودگردان فلسطین) تلاش کنند بلکه باید برای اعطای بیشترین کمکها سعی کنند.

ادامه انفجارها و عملیات انتحاری خونبار در عراق

فرمانده عملیات دیالی از وقوع دو انفجار انتحاری در شهر بعقوبه مرکز این استان واقع در شمال بغداد خبر داد که بیش از صد کشته و زخمی بر جا گذاشت.

خاطرنشان کرد: این انفجارها که در شهرک بلدروز در جنوب بعقوبه و در جریان یک مراسم عروسی رخ داد؛ دستکم 35 نفر کشته و 66 نفر دیگر زخمی شدند.

یکی از این انفجارها در حدود ساعت هفت بعد ازظهر به وقوع پیوست و در حالی که مردم برای نجات قربانیان تجمع کرده بودند، فرد انتحاری دیگر خود را در میان جمعیت منفجر کرد.

لازم به ذکر است که استان دیالی یکی از مناطق پرتنش و بحرانی عراق به شمار می رود.

بحران در لبنان همچنان در بن بست بسر می برد

همزمان با تاکید جریان ملی آزاد مسیحی لبنان بر ضرورت مشارکت واقعی مخالفان در دولت آتی این کشور و انتقاد آن از وابستگی جریان 14 مارس به عربستان و آمریکا، اتحادیه عرب نیز بار دیگر از ابتکار رئیس پارلمان لبنان برای ازسرگیری گفتگوی ملی در این کشور حمایت کرد.

"رمزی کنج" از اعضای جریان طرفدار تشکیل دولت وحدت ملی و مخالف دولت فعلی لبنان اظهار داشت : مخالفان کابینه سنیوره خواهان مشارکت در تصمیم گیری های دولت آینده هستند؛ به همین علت اصرار دارند با جریان حاکم در زمینه تشکیل دولت آینده گفتگو کنند.

کنج در گفتگو با العالم گفت: "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان روز سیزدهم ماه مه (24اردیبهشت) را زمان برگزاری نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری تعیین کرده است، بنابراین باید پیش از این تاریخ، درباره تشکیل دولت و قانون انتخابات لبنان به نتیجه رسید.

وی به سفر دوره ای اخیر نبیه بری به برخی از کشورهای عربی اشاره کرد و افزود: این سفر ثابت کرد که مشکلات لبنان باید در داخل و بین طرفهای لبنانی حل شود، زیرا هیچ راه حل خارجی برای آن وجود ندارد.

اتحادیه عرب حمایت خود را از پیشنهاد رئیس پارلمان لبنان برای انجام گفتگوی ملی با هدف پایان دادن به بحران سیاسی این کشور اعلام کرد.

"هشام یوسف" رئیس دفتر دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با العالم به سفر "عمروموسی" به لبنان اشاره کرد و گفت: وی در این سفر قصد دارد تماسهای لازم را با جریان حاکم و مخالف دولت برقرار کند تا از این طریق، پیشرفتهایی در زمینه پیشنهاد "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان درباره آغاز گفتگوی ملی حاصل شود.

محافل سیاسی لبنان هم اکنون در انتظار امکان برگزاری گفتگو بین گروه های سیاسی هستند و این درحالی است که جریان حاکم موسوم به 14 مارس،انجام گفتگو را به دیدارهای دوجانبه بین نماینده خود یعنی "سعد الحریری" و "نبیه بری" رئیس پارلمان این کشور مشروط کرده است.

حملات آمریکا به القاعده در سومالی و استقبال اتیویی از آن

آمریکا مدعی است شبکه القاعده، سومالی را تبدیل به مکان جدید پایگاه های خود در آفریقا کرده و از همین رو تا کنون چندین بار مناطق مختلف در این کشور را به وسیله موشک مورد هدف قرار داده است.

وزیر اطلاع رسانی اتیوپی نیز از حمله هوایی ارتش آمریکا به خاک سومالی استقبال کرد، حمله ای که ادعا شده علیه عناصر القاعده بوده است.

شبه نظامیان حاضر در سومالی، خبر کشته شدن این دو رهبر القاعده در سومالی را در حمله امروز تایید کرده و کشته شدگان را شیخ "محی الدین عمر آیرو" و موآلیم عادن هاشی آیرو معرفی کردند.

بالا گرفتن تنش در مناطق مناطق آبخازی و اوستیای جنوبی گرجستان و حضور نظامی روسیه در منطقه

باوجود اعتراضات گسترده دولت تفلیس و غرب به حضور نیروهای روسیه، شمار جدیدی از این نیروها در منطقه جدایی طلب آبخازی گرجستان مستقر شدند.

مطبوعات روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور خبر دادند: سربازان روسیه روز پنجشنبه استقرار خود را در مواضع جدید در منطقه آبخازی تکمیل کردند.

سربازان روس در پایگاه های نظامی، پست های دفاعی و بخش ارتباطات حضور یافته اند.

هنوز آمار دقیقی از میزان تعداد نیروهای روسیه در منطقه منتشر نشده است.

براساس این گزارش، وزیر امور خارجه گرجستان روز گذشته و در پی افزایش شمار نیروهای روس در سرزمین آبخازی و اوستیای جنوبی، مسکو را به تدارک دیدن یک تهاجم نظامی گسترده علیه کشورش متهم کرد.

در پی درگیری های جداطلبانه در اوائل سال های 90 میلادی، یک نیروی 2 تا سه هزار نفری روسیه در آبخازی مستقر شدند.

ایران شکایت رسمی از کلینتون را به سازمان ملل ارائه داد

نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، شب گذشته در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، اظهارات تهدیدآمیز اخیر هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا علیه کشورمان را محکوم کرد و خواستار مقابله با این تهدیدها شد.

تنش در آمریکای جنوبی و سفر کوشنر به منطقه برای آزادی گروگان های فارک

وزیر امور خارجه فرانسه در سفر به ونزوئلا، از رئیس جمهوری این کشور خواست تا به میانجیگری خود میان دولت کلمبیا و شورشیان این کشور ادامه دهد.

سخنگوی دولت ونزوئلا با اعلام این مطلب اعلام کرد که "برنار کوشنر" ضمن تشکر از اقدامات هوگو چاوز در مذاکره با نیروهای فارک، از رئیس جمهور ونزوئلا خواسته تا به این اقدامات خود ادامه دهد.

بر اساس این گزارش، در ماه های ژانویه و و فوریه سال جاری میلادی رایزنیهای چاوز با شبه نظامیان و نیروهای مبارز انقلابی کلمبیا (فارک) سبب آزادی شش گروگان دربند این نیروها شد. برخی از این گروگانها از سال 2002 دربند شبه نظامیان بودند.

آمریکا در پی افزایش تحریم های گسترده علیه بلاروس است

کاردار سفارت آمریکا در مینسک از احتمال افزایش تحریمهای کشورش علیه بلاروس خبر داد.

آمریکا از بلاروس خواسته است تا چند نفر از مخالفان سیاسی این کشور را که مورد حمایت واشنگتن هستند آزاد کند. پس از آنکه آمریکا، تحریم هایی را بر برخی از شرکتهای نفتی بلاروس تحمیل کرد؛ روابط دو کشور بیش از پیش به تیرگی گرایید و این کشور از "کارن استوارت" سفیر آمریکا خواست تا این کشور را ترک کند و به این ترتیب روابط دو طرف به سطح کاردار کاهش پیدا کرد.

همچنین روز گذشته بلاروس فهرستی 10 نفره از کارمندان سفارت آمریکا را در مینسک منتشر و اعلام کرد که این افراد عناصر نامطلوب هستند و باید کشور را ترک کنند.

آمریکا از بلاروس خواسته است تا "امانوئل زلتزر" یک تبعه آمریکایی را که در زندان این کشور به سر می برد، آزاد کند.

انتخابات محلی انگلیس و پیروزی حزب محافظه کار

با شکست حزب حاکم انگلیس در انتخابات محلی و شوراهای شهر این کشور، شهرداری پایتخت انگلیس پس از چندین سال به محافظه کارها رسید.

بر همین اساس، "بوریس جانسونگ" نامزد حزب محافظه کار انگلیس با پیروزی در انتخابات شهرداری لندن که روز پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزار شد، موفق شد رقیب خود "کن لیوینگستون" از حزب کارگر را شکست دهد و برای چهار سال پست مهم شهرداری لندن را برای حزب خود به ارمغان آورد.

حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی نیز که همزمان با انتخابات شهرداری لندن برگزار شد، نتیجه را به رقیب محافظه کار خود واگذار کرد و تعداد قابل توجهی از کرسیها در شوراهای محلی را از دست داد.

این شکست در پی کاهش چشمگیر محبوبیت حزب حاکم به رهبری "گوردون براون" حاصل شده است.

کاهش 171 میلیون دلاری بودجه بازسازی عراق

فشارهای کنگره آمریکا سبب شد تا وزیر دفاع این کشور، بودجه بازسازی عراق را به میزان171 میلیون دلار کاهش دهد.

پنتاگون پیش از این، هزینه ‪ ۵۹۰‬میلیون دلاری را برای بازسازی عراق درخواست کرده بود که 171 میلیون دلار آن مربوط به بازسازی مراکز پلیس عراق بود.

پنتاگون در حالی بودجه بازسازی عراق را کاهش داده که آمریکا از بحران اقتصادی بی سابقه ای رنج می برد و "جرج بوش" نیز روز گذشته در سخنانی به اوضاع دشوار اقتصادی کشورش اعتراف کرد.

کاهش شدید محبوبییت سران کشورهای فرانسه و انگلستان

محبوبیت حزب محافظه کار انگلیس به رهبری "دیوید کمرون" رقیب اصلی حزب حاکم به 39 درصد رسیده و محبوبیت حزب کارگر 29 درصد است. محبوبیت حزب لیبرال دموکرات نیز به 20 درصد رسیده است.

بر اساس این نظرسنجی، 44 درصد از مردم انگلیس خواهان به قدرت رسیدن محافظه کاران هستند و این در حالی است که حزب کارگر به مدت بیش از 10 سال است؛ قدرت را در انگلیس در دست دارد.

در عین حال، براساس آخرین نظرسنجی های صورت گرفته در فرانسه، محبوبیت "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری این کشور به زیر 20 درصد رسیده و این مسئله ای دشوار برای حزب حاکم به شمار می رود.

سفرهای شیرین رئیس جمهوری فرانسه به قاره سیا و ادامه انعقاد قراردادهای هسته ای

رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته در سفری 48 ساعته به تونس در دیدار با روسای بلندپایه این کشور قراردادهای زیادی ازجمله در برابره هسته ای به امضا رساند.

فرانسه در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬ساله آینده یک نیروگاه هسته ‌ای برای تونس احداث خواهد کرد.

منابع نزدیک به رئیس جمهوری فرانسه گفتند این قرارداد شامل آموزش، تحقیق، رعایت مسائل ایمنی، انتقال برق و اکتشاف اورانیوم است. منابع یاد شده گفتند این قرارداد برای اجرایی شدن باید به تایید کمیسیون اتحادیه اروپا و آژانس اتمی اروپا برسد.

فرانسه از زمان به قدرت رسیدن سارکوزی در سال ‪ ۲۰۰۷‬تا کنون با مغرب،الجزایر، لیبی و امارات عربی متحده قرارداد همکاری هسته‌ای امضا کرده است و اکنون به سراغ همسایه لیبی و الجزایر رفته است.

پاکستان و مذاکرات بی ثمر با طالبان

در حالی که اخیرا مذاکراتی میان دولت اسلام آباد و طالبان در این کشور صورت گرفته بود، اما در شرایط کنونی این گفتگوها ازسوی طالبان قطع شده است.

اسرائیل ماهواره به هوا پرتاب کرد

ماهواره جدید جاسوسی رژیم صهیونیستی از پایگاه موشکی بایکانور قزاقستان به فضا پرتاب شد.

ماهواره پیشرفته Amos 3 سرانجام پس از چهار روز تاخیر صبح امروز به فضا پرتاب شد.

این ماهواره به وسیله یک فروند موشک روسی-اوکراینی "زنیت 3 SLB" و از پایگاه فضایی بایکانور در قزاقستان به فضا پرتاب شده است.

در ابتدا زمان پرتاب این موشک، روز پنجم اردیبهشت اعلام شده بود، اما در آخرین لحظه به علت بروز مشکلی فنی، به طور خودکار پرتاب لغو شد و پس از آن اعلام شد که این پرتاب روز جمعه ششم اردیبهشت انجام می شود، اما جمعه نیز پرتاب آن به تعویق افتاد.

ماهواره"Amos 3" باید درمدار جایگزین ماهواره "Amos 1" شود که در سال 1996 به فضا پرتاب شده بود."Amos 3" ارتباطات و انتقال اطلاعات با کیفیت بالا را در محدوده خاور نزدیک، اروپا، آفریقا و نیز برخی از مناطق آمریکای شمالی و جنوبی امکان پذیر خواهد کرد.

آماج حملات اشغالگران قدس در نوار غزه همچنان ادامه دارد

نظامیان رژیم صهیونیستی هفته گذشته نوار غزه را هدف حملات هوایی و زمینی قرار دادند که در نتیجه آن دهها فلسطینی از جمله چهار کودک به شهادت رسیدند.

رژیم صهیونیستی به بهانه عید یهودیان موسوم به "پسح" از بیم حملات مبارزان فلسطینی از تاریخ هفت آوریل تاکنون این منطقه را به محاصره درآورده بود.

بازتاب اطلاعات ادعایی درباره برنامه هسته ای سوریه در بین سناتورهای آمریکایی

قانونگذاران ارشد آمریکایی اعلام کردند که دولت آمریکا باید اطلاعات مورد ادعای خود درباره برنامه هسته ای سوریه را پیش از انتشار، در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار می داد.

"دایان فاینستاین" سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا و از اعضای کمیته اطلاعاتی سنا اظهار داشت : من از این مسئله که چرا آمریکا این اطلاعات را در اختیار آژانس قرار نداده، شگفت زده شدم و اینکه چرا آمریکا در این زمان و در شرایط فعلی این اطلاعات را ارائه می کند؛ نیز سبب شگفتی من شده برای اینکه گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه سوریه و اسرائیل در پی حل اختلاف بودند و کاملاً احتمال دارد که این موضوع به خوبی این گفتگوها را مختل کند.

وی همچنین تاخیرآمریکا درارائه اطلاعات ادعایی را اشتباه دانست و گفت :"من فکر می کنم این اطلاعات باید فوری به دست آژانس می رسید برای اینکه آژانس نهاد ذیصلاح است و با عدم ارائه فوری اطلاعات، اقدام ما تخریب پتانسیل راستی آزمایی این نهاد به عنوان نهادی مستقل است".

"پیتر هوکسترا" از اعضای جمهوریخواه کمیته اطلاعاتی نیز اطلاعات ادعایی ارائه شده را کامل توصیف کرد، اما وی نیز مانند فاینستاین اقدام اسرائیل برای تخریب آن را قانونی ارزیابی کرد.

گفتنی است که اخیراً آمریکا اطلاعاتی را درباره برنامه هسته ای سوریه منتشر و در آن مدعی شده است که این کشور با همکاری کره شمالی در پی دستیابی به تسلیحات هسته ای است.

سوریه این اتهامات را رد کرده و روز گذشته بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که کشورش هرگز به دنبال تسلیحات هسته ای نیست.

سوءقصد به جان رئیس جمهوری افغانستان

طالبان در مراسم رژه نظامیان افغانی، "حامد کرزای" رئیس جمهوری این کشور را مورد سوءقصد قرار داد و اعلام کرد که این حمله نشانه ای بر توانایی های طالبان برای انجام حملات گسترده است.

این حمله در حالی انجام شد که نیروهای امنیتی افغانستان به تجهیزات جدید مجهز شده و دوره های آموزشی جدیدی را نیز پشت سر گذاشته بودند.

پس از انجام این سوء قصد که گفته می شود در آن یکی از معاونین رئیس جمهور افغانستان کشته شده، حامد کرزای دستور انجام تحقیقات ویژه درباره آن را صادر کرد.