دومین جشنواره دستاوردهای مدارس غیر انتفاعی در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این جشنواره استاندار زنجان با تاکید بر ایجاد فضای رقابتی بین مراکز آموزشی اظهار داشت: مدارس و مراکز آموزشی باید زمینه های لازم برای رقابت دانش آموزان در راستای راهیابی به دانشگاه ها و حضور در محیط کار بعد از فراغت دانش آموزان را فراهم سازند.

قوام نوذری با اشاره به اینکه آموزشگاه ها در خصوص کارآفرینی و کارایی دانش آموزان در عرصه اشتغال نقش بسیار مهمی دارند، خاطرنشان کرد: دانش آموزان با استعداد باید همواره مورد حمایت مسئولان قرار گیرند.

وی ایام اوقات فراغت دانش آموزان را بهترین فرصت برای مهیا ساختن جوانان جهت ورود به صحنه های کار دانست و افزود: دانش آموزان باید در دوران تحصیل نسبت به سختی های مسیر زندگی و اشتغال شناخت کافی پیدا کنند.

نوذری با اشاره به ‌فلسفه‌ وجودی مدارس غیرانتفاعی در نظام تعلیم و تربیت کشور بیان داشت: جهت حصول نتایج مفید و بهتر در عرصه آموزش و پرورش، آمادگی‌های لازم جهت واگذاری مدارس دولتی به ‌بخش خصوصی در دولت ایجاد شده است.

استاندار زنجان افزود: ظرفیت‌ سازی‌ها باید منجر به ارتقای سطح دانش، آگاهی، پویایی و نشاط دانش ‌آموزان شود و رقابت سالم و سازنده را بین دانش ‌آموزان و مدارس مختلف ایجاد کند.

در ادامه کارشناس توسعه مدارس غیر انتفاعی استان زنجان با بیان اینکه هفت هزار و 515 دانش آموز در سطح استان در مدارس غیر دولتی مشغول تحصیل هستند، یادآور شد: در سال تحصیلی جاری با افزایش جذب دانش آموز به این مدارس روبرو بودیم.

حسن قاسمی با اشاره به اینکه علیرغم رشد منفی ورود دانش آموز به مقطع ابتدایی، 500 دانش آموز در سطح استان به این مدارس جذب شدند، دلایل این رشد را عملکرد مدارس غیر دولتی و نمود آن در کشور عنوان کرد.

در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان غیر دولتی با 44 غرفه و با هدف معرفی فعالیتهای مدارس غیر دولتی در دو حوزه پژوهش و آموزش به مدت یک هفته افتتاح شد.