فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نفوذ این سامانه، از عصر امروز شاهد بارش باران به‌ویژه در نواحی جنوبی استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: این بارش‌ها با تقویت سیستم، فردا (چهارشنبه) گسترش یافته و رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاک، احتمال تگرگ و تشکیل مه و جاری شدن رواناب قابل پیش‌بینی است.

وی افزود: برای روز پنجشنبه، شدت بارش‌ها در بخش‌هایی از نیمه شرقی و شمالی استان کاهش خواهد یافت.

این کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی همچنین به تغییرات دمایی اشاره کرد و گفت: تا پایان هفته، روند کاهشی دما در استان ادامه دارد.

بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، صبح امروز «سربیشه» با دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه و روز گذشته «بندان نهبندان» با ثبت دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه استان بوده است.

به گفته وی نوسانات دمایی در مرکز استان (بیرجند) نیز بین ۱۴ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.