حضور باشکوه مردان وزنان ،کودکان ،نوجوانان وجوانان ،سالمندان ،جانبازان ومعلولین ویلچر سوار وخانواده های معظم شهیدان وایثارگران سر افراز خطه فارس ، که با سوز دل واشک شوق همراه بود ، ترجمان روشن صداقت مردم ووفاداری به آرمانهای امام عظیم الشان وفرزند خلفش مقام معظم رهبری است.

براستی حضور پرشکوه جوانان مومن فارس در آیین استقبال از رهبرشان را جز با اندیشه دینی ،محبت وعشق می توان تفسیر کرد؟ بدون شک تاریخ به گواهی خواهد نشست که فرزندان سلمان (ع) چگونه پس از14قرن ، باوجود تمامی مشکلات وتنگناها ،فشارها وتهدید هاو... بر آرمانهای انقلاب خود پای می فشارند وکلام گهربار رسول مکرم اسلام که فرمودند "سلمان منا اهل البیت "راتجلی بخشیدند.

در این همایش بزرگ وآیین باشکوه 14هزار و600 شهید سرافراز به عنوان گواه روشن ولایتمداری مردم فارس نیز حضور داشتند ،آنان که برای مجد وعظمت این سرزمین ،سربلندی این ملت واهتزاز پرچم پر افتخار ایران "عاقبت اندیشی" را بر "عافیت اندیشی " ترجیح دادند وآگاهانه بر تمامی آمال وآرزوهای دنیایی پای گذاشتند .آنها آمده بودند تا به مراد ومقتدای خود خوش آمد بگویند وبر قصه های سر به مهر ایشان که بر آمده از غفلت ها وعافیت طلبی ،ناسپاسی وقدر ناشناسی هاست مرهمی باشند.

مردم فارس ،میهمان نوازی ،محبت ،عشق ووفاداری خود به رهبری را به نمایندگی از ملت بزرگ ایران ،در برابر چشمان حیرت زده جهانیان مجددا به اثبات رساندند و بر انجام وظیفه ورسالت خود مهر تایید زدند.

رسم جوانمردی وامانتداری اقتضا می کند که که مسئولان ومدیران کشور وتمامی خادمان ودولتمردان ،قدر این همه بزرگی وعظمت ، مهربانی وگذشت ،صداقت وافتخار را بدانند وبه فرموده مقام معظم رهبری ،وظیفه نوکری خود را درمقابل این مردم فراموش نکنند .خصوصا دوستان اصول گرا که مردم به برنامه هایشان اعتماد کردند وافتخار خدمت گذاری رامجددا به آنها سپردند. فراموش نکنند که فرصت هابسیار کوتاه و مثل ابر می گذرند واگر قدردان این توفیق عظیم نباشند ،تاریخ آنهارا نخواهد بخشید وفردای قیامت نیز پاسخی نخواهند داشت !

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نویسنده: علی اصغر جعفری (مشاور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان صدا و سیما)