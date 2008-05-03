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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۴۱

استاندار سمنان:

عرضه و تقاضای بازار باید بر اساس نیازمندیهای مردم باشد

سمنان - خبرگزاری مهر: علی عبداللهی گفت: مسئولان باید در عرضه و تقاضای بازار بر اساس نیازمندی های مردم برنامه ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان پیش از ظهر امروز در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار سال 87 استان سمنان اظهار داشت: توجه به نیازمندیها، رضایتمندی مردم، اصلاح طریقه مصرف مردم و مقایسه مقدار مصرف میوه در کشورهای دیگر با مصرف داخلی جهت بررسی وضعیت بازار مهمترین اصول جهت تنظیم عرضه و تقاضا در بازار است.

وی با اشاره به خشکسالی در استان سمنان بیان داشت: باید سازمانهای ذیربط برنامه ریزی مناسبی جهت خریداری محصولات باغی و کشاورزی نمایند تا در زمان مقرر بتوانیم این محصولات را روانه بازار کنیم.

وی عنوان کرد: در سال جاری با وجود بروز خشکسالی، محصولات سردرختی آسیب ندیده است و باید آبرسانی را به باغات به نحوی تنظیم کنیم تا با مشکل کمبود میوه مواجه نشویم.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: قیمت کالاهایی که خودسرانه، بی ‌حساب و کتاب و بدون منطق افزایش یافته است باید کنترل شود.

وی با تایید افزایش نرخ نان در این استان افزود: کیفیت نان باید بهتر از گذشته باشد و دستگاه‌های نظارتی کنترل کنند تا نان با کیفیت بهتر از گذشته عرضه شود.

وی با اشاره به افزایش وزن چانه‌ها گفت: قیمت نان درصد کمی افزایش یافته است که نرخ‌های جدید بر اساس دستورالعمل شورای عالی اقتصاد و بررسی‌های کارشناسی اعلام شده است.

کد مطلب 676428

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