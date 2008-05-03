عرضه و تقاضای بازار باید بر اساس نیازمندیهای مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان پیش از ظهر امروز در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار سال 87 استان سمنان اظهار داشت: توجه به نیازمندیها، رضایتمندی مردم، اصلاح طریقه مصرف مردم و مقایسه مقدار مصرف میوه در کشورهای دیگر با مصرف داخلی جهت بررسی وضعیت بازار مهمترین اصول جهت تنظیم عرضه و تقاضا در بازار است.

وی با اشاره به خشکسالی در استان سمنان بیان داشت: باید سازمانهای ذیربط برنامه ریزی مناسبی جهت خریداری محصولات باغی و کشاورزی نمایند تا در زمان مقرر بتوانیم این محصولات را روانه بازار کنیم.

وی عنوان کرد: در سال جاری با وجود بروز خشکسالی، محصولات سردرختی آسیب ندیده است و باید آبرسانی را به باغات به نحوی تنظیم کنیم تا با مشکل کمبود میوه مواجه نشویم.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: قیمت کالاهایی که خودسرانه، بی ‌حساب و کتاب و بدون منطق افزایش یافته است باید کنترل شود.

وی با تایید افزایش نرخ نان در این استان افزود: کیفیت نان باید بهتر از گذشته باشد و دستگاه‌های نظارتی کنترل کنند تا نان با کیفیت بهتر از گذشته عرضه شود .

وی با اشاره به افزایش وزن چانه‌ها گفت: قیمت نان درصد کمی افزایش یافته است که نرخ‌های جدید بر اساس دستورالعمل شورای عالی اقتصاد و بررسی‌های کارشناسی اعلام شده است.