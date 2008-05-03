جشنواره ایده ها و نوآوری های دانش آموزان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اعلام کرد: از جمله اهداف این جشنواره شناسایی فرآیند ها ، برنامه ها و الگوهای مطلوب تشکیلاتی در جهت هدایت و فعال سازی انجمن های اسلامی مدارس به عنوان هسته اولیه و اصلی فعالیت های تشکیلاتی ، تلاش در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی انجمن های اسلامی مدارس، استفاده بهینه از نیروهای خوشفکر در لایه مختلف تشکیلات و ایده هایشان و اجرایی شدن ایده های ارزشمند ، شناسایی دغدغه ها و نیازهای تشکیلات توسط سیاستگزاران و مدیران می باشد.

براساس این گزارش، ایجاد شبکه های ارتباطی و هم اندیشی در تمام سطوح تشکیلاتی و همراه ساختن اعضا و کادر تشکیلاتی از طریق ارائه نظام مند ایده ها و به کارگیری جهت حل مشکلات ، تدوین دایره المعارف از ایده های طبقه بندی شده و دسته بندی در حوزه های مرتبط با تشکیلات ، ایجاد فضای رقابت سالم درعرصه فعالیت های تشکیلاتی و انگیزه بخشی به اعضا ، ایجاد فضای لازم برای ارائه و تبادل تجربیات در بین انجمن های اسلامی ، استفاده از ساختار مدیریتی مشارکتی به جای مدیریت آزمون و خطا و انگیزه بخشی به نیروهای تشکیلاتی از دیگر اهداف جشنواره ایده ها و نوآوری های دانش آموزان است.

لازم به ذکر است، دانش آموزان علاقمند عضو انجمن های اسلامی مدارس می توانند ایده خود را از اردیبهشت لغایت شهریور سال جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در دفتر مرکزی ارسال کنند . همچنین ایده ها و طرح های ارسالی تا پایان مهر سال جاری مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از داوری نتایج در روز 13 آبان 87 مصادف با سالروز تشکیل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان معرفی می شود .