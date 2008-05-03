احمدی نژاد به برلوسکونی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در پیام خود به نخست وزیر ایتالیا تاکید کرده است: امیدوارم همکاری ها و روابط حسنه دو جانبه با همدلی و مساعی بیشتر مسوولان دو کشور بیش از پیش ادامه یابد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی پیروزی در انتخابات اخیر و انتصاب سیلویو برلوسکونی به سمت نخست وزیری ایتالیا را به وی، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در پیام خود به نخست وزیر ایتالیا تاکید کرده است: امیدوارم همکاری ها و روابط حسنه دو جانبه با همدلی و مساعی بیشتر مسوولان دو کشور بیش از پیش ادامه یابد.
کد مطلب 676435
نظر شما