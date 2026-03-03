به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز سه‌شنبه در حاشیه تجمع واکنش به حملات جنایت‌کاران صهیونیستی - آمریکایی ایلات و عشایر لرستان در ضمن قدردانی از حضور مردم وفادار و همیشه در صحنه استان در عزاداری‌های رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: برخی افراد سودجو، فرصت‌طلب و با اهداف خاص به دنبال ایجاد جو روانی با شایعاتی از قبیل تخلیه برخی نقاط شهر هستند که لازم است مردم با این شیوه‌های جنگ روانی آشنا باشند.

وی ادامه داد: مردم‌فریب این شایعات را نخورند و اخبار جنگ را از منابع رسمی از جمله سخنگوی ستاد جنگ استان و اخبار واحد خبر صداوسیمای استان دنبال کنند.

استاندار لرستان، تصریح کرد: مردم عزیز استان، اخبار صحیح را از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نکنند.