به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: وضعیت تأمین کالاهای اساسی در لرستان پایدار و ثبات مطلوبی در بازار استان وجود دارد.

وی گفت: روزانه ۲۵۰ تن گوشت مرغ در استان کشتار و به بازار عرضه می‌شود و مازاد بر نیاز معمول استان به بازار سایر استان‌های هم‌جوار عرضه می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: یکی از کالاهای اساسی و بسیار حساس گوشت مرغ است که باتوجه‌به قرارگرفتن در ماه مبارک رمضان و در پیش بودن عید نوروز، ذخایر کافی در استان تأمین شده است.

صیادی، وضعیت برنج، شکر و انواع روغن در بازار استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کالاهای اساسی به میزان کافی در سطح استان توزیع شده و هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها را در این زمینه موظف کردیم هرگونه کمبود را دراسرع‌وقت به سازمان اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن کالا موردنیاز تأمین شود.

وی به پخت نان در استان اشاره کرد و گفت: یکی از نیازهای اساسی که این روزها بسیار مهم است پخت نان و تأمین آن است که خوشبختانه بر اساس تصمیم‌های گرفته شده از سوی ستاد تنظیم بازار استان، زمان پخت برای کلیه نانوایی‌ها در نظر گرفته شده و سهمیه آرد واحدهای نانوایی که اعلام نیاز کردند، افزایش‌یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به افزایش سهمیه آرد روستاییان استان، گفت: مراجعات و پیام‌های دریافتی نشان‌دهنده این است که از لحاظ نان و آرد موردنیاز مشکلی وجود ندارد و در صورت بروز مشکل به‌طورقطع نیاز نانوایی‌ها تأمین خواهد شد و هیچ‌گونه جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.

صیادی، وضعیت تأمین کالاهای اساسی در لرستان را پایدار ارزیابی کرد و افزود: ثبات مطلوبی در بازار کالاهای اساسی در استان وجود دارد و از مردم درخواست می‌شود از خریدهای هیجانی خودداری کنند، چرا که روند تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی به طور کامل تحت نظارت و کنترل است.