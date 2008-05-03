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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۱۴

بازدید هیئت فرهنگی تاجیک از غرفه های آموزش و پرورش در نمایشگاه کتاب تهران

بازدید هیئت فرهنگی تاجیک از غرفه های آموزش و پرورش در نمایشگاه کتاب تهران

هیئت فرهنگی از کشور تاجیکستان باحضور در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه های آموزش و پرورش دیدن کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از آغاز به کار نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 54 نفر از دست اندرکاران دستگاه های دولتی و غیر دولتی تاجیکستان اعم ازمعلمان، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، سردبیران نشریات و خبرنگاران که به دعوت دکتر علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش به مدت 8 روز به ایران سفر کرده اند از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به ویژه غرفه های آموزش و پرورش بازدید به عمل آوردند.

بنابراین گزارش، این هیئت تاجیکی از روز 12 تا 19 اردیبهشت ماه به دعوت وزارت آموزش و پرورش در ایران به سر می برند و مقرر شده است به جز تهران از شهرهای اصفهان و مشهد نیز دیدن نمایند.

لازم به ذکر است، غرفه های آموزش و پرورش در سالن نهادها و سازمان های بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 12 لغایت 22 اردیبهشت ماه هر روز از ساعت 10 تا 20 در مصلی تهران پذیرای بازدیدکنندگان می باشد.

کد مطلب 676439

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