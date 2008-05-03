جمهوری آذربایجان خواستار عدم مداخله آمریکا در این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "رمیز مختیف" رئیس کارکنان ریاست جمهوری آذربایجان گفت: "سرمایه آمریکا در برنامه های انتخاباتی ریاست جمهوری آذربایجان می تواند به عنوان دخالت در امور داخلی کشور تلقی شود".

وی گفت: "من به عنوان شهروند آذربایجانی این را به عنوان دخالت آمریکا در امور داخلی کشورم تلقی می کنم و این سؤال را می پرسم که آیا آذربایجان و یا کشوری دیگری حق دادن پول و یا کنترل های انتخاباتی را در آمریکا یا بریتانیا دارد یا خیر؟ نه ندارند. پس چرا باید این اتفاق در آذربایجان اتفاق بیفتد؟ من این را عادی نمی دانم".

پیشتر در خبرها اعلام شده بود که واشنگتن آمادگی خود را برای کمک 2 میلیون دلاری در راستای حمایت از تلاش های آذربایجان در برگزاری انتخابات اعلام کرده بود.

رئیس کارکنان ریاست جمهوری آذربایجان همچنین از ارزیابی و اظهار نظر کاندو لیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در خصوص دموکراسی در آذربایجان انتقاد کرد و گفت:"اظهارات رایس بر اساس اطلاعات نادرست است و به نظر من جدی نیست.

رایس گفته بود در حالی که وضعیت در گرجستان و ارمنستان رو به بهبودی است،اما آذربایجان کشوری است که پسرفت دارد.

این مقام در واکنش به این اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا آن را نادرست خواند و رد کرد.