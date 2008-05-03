سلامت شهروندان مهمترین اولویت در توسعه پایدار شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف امروز در سی و دومین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران گفت: مهمترین نکته ای که در بحث سلامت باید به آن توجه کنیم این است که سلامت بدون توانمندسازی مردم و شهروندان امکان پذیر نیست.

شهردار تهران ، گفت: مبنای فکری و نظری ما در شهر تهران بحث توسعه پایدار شهری است که مبنای اندیشه ما در اداره شهر قرار گرفته است.

وی افزود: در این نگاه متمرکز بر آنیم که در کیفیت زندگی شهروندان تغییر حاصل شود و در واقع ارتقای کیفیت زندگی از بعد مادی و معنوی داشته باشیم.

قالیباف با بیان اینکه بر این باوریم که موضوع سلامت که در معنای عام خودش ، کانون کیفیت زندگی است ، گفت : ما شهر را تنها از منظر عمرانی و شهرسازی نمی بینیم بلکه شهر را یک زیست گاه انسانی می دانیم که باید همه نیازها را در آن مورد توجه قرار دهیم و بتوانیم به جسم ، روح ، روان و روابط انسان ها در شهر که مهمترین سرمایه اجتماعی ما محسوب می شود هم توجه کنیم.

وی افزود: برای این کار لازم بود تا شهرداری را از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنیم.

قالیباف ادامه داد: زمانی که در نیروی انتظامی هم می خواستیم رویکرد تهدید محوری را به سمت جامعه محوری ببریم و ناجا را از یک نهاد امنیتی به سمت یک نهاد اجتماعی سوق دهیم مورد تعرض برخی نگاه ها قرار گرفتیم . امروز هم کاملا منطبق با فرهنگ اسلامی و ایرانی ماست که از شهرداری فقط توقع آسفالت ، جوی ، جدول ، نظافت و زباله نداشته باشیم . از این رو بخشی از کار ما این است که شهر را برای زندگی شهروندان در همه ابعاد آماده کنیم.

وی فعالیت های شهرداری را در سه جهت فعالیت های خدماتی و اقتصادی ، حوزه تربیت و تعلیم شهروندان و توجه به رفاه و آسایش آنها برشمرد و گفت: امروز در شهر تهران تهدیدهای جدی و اساسی پیش رو داریم که یکی از جدی ترین تهدیدها در حوزه سلامت است.

شهردار تهران در ادامه به بیان این تهدید ها پرداخت و گفت: یکی از این تهدید ها در حوزه سلامت فشار شدید روحی ناشی از کار سنگین است. تحقیقا کمتر افرادی در شهر هستند که 2 شیفت کار نکنند. از سوی دیگر ترافیک سنگین شهر، آلودگی هوا، عدم دسترسی به خدمات، وجود معضلات اجتماعی، استرس، افسردگی، اختلالات رفتاری و وجود تفاوت فاحش درآمدی در شهر که اگر طبقه بندی شود اصلا قابل تحمل و قابل دفاع نیست، از جمله این تهدیدات است.

وی افزود: بحث مهاجرت و حاشیه نشینی هم یکی دیگر از این تهدیدهاست. امروز تهران از کلان شهر هم فراتر شده و یک منظومه شهری است. درست است که در تقسیمات کشوری می گوییم شهرستان اسلامشهرو رباط کریم اما تمامی این شهرستان ها تحت تاثیرشهر تهران است.

شهردار تهران، حاشیه نشینی را از معضلات جدی شهر دانست و گفت: اگر رشد جمعیت در تهران زیر یک است، این در حوزه زاد و ولد است اما رشد جمعیت امروز به دلیل مهاجرت بالای 5/3 و 7/3 است و افزایش جمعیت از جنس مهاجرت در حاشیه نشینی خطرناک است.

وی بار دیگر به اهمیت موضوع سلامت اشاره کرد و گفت: اهمیت سلامت بر هیچ کس پوشیده نیست .این موضوع فقط در عرصه پزشکی نیست. ما هم در شهرداری تهران نگاه جامعی به بحث سلامت داریم و در ابعاد فیزیکی ، روانی و اجتماعی به آن توجه می کنیم .

وی رویکرد های محله محوری ، مشارکت معنادار مردم و رویکرد علمی جهادی را از جمله رویکردهای شهرداری تهران بیان کرد و گفت : در امسال که به فرموده مقام معظم رهبری سال نوآوری و شکوفایی است اگر نوآوری ها بر بستر علم نباشد یعنی تکرار اشتباهات گذشته و کشور ما دیگر تحمل چنین خساراتی را بعد از گذشت 30 سال از انقلاب ندارد از این رو همه اقدامات باید مبتنی بر یک نگاه و بستر علمی پیش رود.

شهردار تهران با بیان اینکه توجه به رشد فضایل اخلاقی گسترش شادی و نشاط ، گسترش تفریحات و اوقات فراغت و برنامه ریزی جدی در حوزه تولید ثروت در تهران از برنامه هایی است که می تواند تهدید های سلامت را از بین ببرد ، گفت: طرح جامع شهر تهران که تصویب شده یک برنامه راهبردی است که می توانیم با آن در شهر تولید ثروت کنیم . البته تولید ثروت با توزیع پول متفاوت است زیرا توزیع پول عاقبت ما را به توزیع فقر می رساند . من متعجبم از اینکه بعضی ها تولید ثروت را یک کار نسنجیده می دانند . البته در شمال تهران به درست یا غلط ، روش های تولید ثروت روش های باطله ای هم دارد ، بحث من روش های صحیح تولید ثروت است.

قالیباف در ادامه به یکسری اقدامات شهرداری تهران در حوزه مربوط به سلامت و همچنین حوزه اجتماعی پرداخت و گفت: ما خانه های سلامت و پزشکان محله را در محلات تهران ساماندهی کردیم ، بیش از 15 مرکز کارآفرینی در سطح شهر فعال کردیم ، مراکز مشاوره در زمینه های مختلف را در محله ها ساماندهی کردیم و در مباحثی چون زنان سرپرست خانوار و آسیب های اجتماعی هم اقدامات مناسبی انجام دادیم.

وی افزود: با مطالعه ای که انجام دادیم متوجه شدیم پوکی استخوان یکی از معضلات جدی برای بانوان تهرانی است از این رو در دوسال گذشته 125 سالن ورزشی با بهترین تجهیزات فقط برای بانوان در سطح شهر احداث کردیم . در طول مدت 18 ماه 500 زمین چمن مصنوعی برای ورزش جوانان و نوجوانان احداث کردیم و امروز بیش از 2 میلیون متر مربع در حوزه توسعه فضاهای فرهنگی کار ساخت و ساز در سطح محلی ، منطقه ای ، شهری و ملی داریم که احداث مجتمع فرهنگی در انبار نفت با 23 هکتار از جمله آنهاست.

قالیباف ادامه داد: همچنین در حوزه های مختلف مسایل درآمدی ، عمرانی ، استاندارد سازی ، خصوصی سازی وغیره اقدامات مناسبی انجام شده به طوری که از شهریورماه امسال تمامی کارهای مربوط به صدور جواز و پایان کار از طریق بخش خصوصی انجام می شود و در نظافت شهر هم کمپانی ها و شرکت های بزرگ را در بخش خصوصی ایجاد کردیم.

وی خاطرنشان کرد: با همه کم محبتی ها و کم لطفی هایی که در کمک دولت به شهرداری می شود اما آنقدر در شهر ظرفیت داریم که در حوزه حمل و نقل در دوسال آینده پایان هرسال 15 کیلومتر مترو اضافه کنیم این درحالی است که در 25 سال گذشته که مترو فعالیت دارد تنها 49 کیلومتر مترو احداث شده است . اما چه به ما کمک بشود و چه نشود ما هرسال 15 کیلومتر مترو اضافه می کنیم .

وی با بیان اینکه حتما در کار ما اشکالات ، اشتباهات و عیب هایی وجود دارد گفت: به همه اطمینان می دهم که با چشم باز در شهرداری حرکت می کنیم و با ندانم کاری و سعی و خطا پیش نمی رویم و امیدواریم از نگاه شما و نخبگان دیگر شهر استفاده کنیم.

بنا بر این گزارش قالیباف در ابتدای سخنانش در جمع جامعه جراحان ایران یاد شهید مطهری را گرامی داشت و گفت : شهید مطهری معلم اندیشه انقلاب اسلامی بود و امروز هم که به آثارش مراجعه می کنیم نسبت به مسایل اسلامی ، سیاسی ، اجتماعی و جهانی و بسیاری از ابهامات ما را پاسخ می دهد.

وی با بیان اینکه مطهری یک انسان نوگرا و نواندیش بود ، گفت: اوهمیشه سفارش به مصلحت گرایی تا جایی که حق کسی ضایع نشود داشت و بر اعتدال ورزی در اندیشه و عمل سیاسی تاکید می کرد و همیشه تندروی ها را ریشه در جهالت و کندروی ها را ریشه در جمود می دانست.

قالیباف گفت: مطهری به بهترین نحو نسبت بین ایرانیت و اسلامیت را در مقطعی که شاید دغدغه کسی نبود معرفی کرد و با اندیشه والای خود خرافه گرایی ، کج فهمی وکج اندیشی و بسته بودن را از دین دور کرد و خود هم قربانی چنین تفکری شد.

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی و نظام مقدس ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند چنین تفکرات و اندیشه هاست.

قالیباف تاکید کرد:امیدوارم نخبگان و بزرگان ما چه در حوزه های علمیه و چه در دانشگاه ها بتوانند مثل شهید مطهری مشعلی مشخص در پیش راه همه نسل ها باشند.

شهردار تهران افزود: به عنوان یک رزمنده زمان جنگ می‌خواهم از به نمایندگی از تمام رزمندگان دوران دفاع مقدس و شهیدانی چون باکری، همت، ستاری، بابایی، صیاد شیرازی و هزاران همرزم دیگرم در آن دوران از جامعه پزشکی کشور که نقش ارزنده‌ای در تقویت روحیه رزمندگان و پیروزی‌ها داشتند تشکر و قدردانی کنم.