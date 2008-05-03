9 جایگاه سوخت دو منظوره در کهگیلویه و بویراحمد در دست احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، ناصر بختیاری، بعد از ظهر امروز در نشست ستاد بهینه سازی مصرف سوخت استان، عمده مشکلات فعال نشدن این جایگاه ها را مشکل ابزاری آنها عنوان کرد و افزود: تلاش بر این است تا به صورت مرحله ای دستگاه ها و تجهیزات این جایگاهها نصب و راه اندازی شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز عنوان کرد: با توجه به مسئله کاهش مصرف بنزین در راستای صرفه جویی و بهینه سازی سوخت، مسئولان مربوطه برای راه اندازی هرچه سریعتر جایگاه های دو منظوره (بنزین و CNG ) اقدام کند.

سید مسعود حسینی افزود: حوزه عمرانی استانداری، مسئولان ستاد بهینه سازی مصرف سوخت، شرکتهای گاز، پخش فرآورده های نفتی، برق، مخابرات و مجریان جایگاه های سوخت در دست احداث برای تکمیل و راه اندازی این جایگاه ها تلاش بیشتری کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این استان در کریدور شمال - جنوب کشور قرار گرفته است و دارای بار ترافیکی و تردد خودروهای دوگانه سوز زیادی است بر همین اساس ضرورت دارد که این جایگاه ها هر چه سریعتر ساماندهی و فعال شوند.

در ادامه معاون سیاسی و امنیتی استانداری نیز اظهار داشت: انتظار می رفت که این جایگاهها با توجه به شرایط جغرافیایی استان، هم اکنون فعال بودند تا مردم کمتر با مشکل مواجه می شدند.

نادر منتظریان بیان داشت: مدیران مربوطه باید با جدیت تمام مسایل جایگاههای سوخت دو منظوره را پیگیری کنند و در این راستا کوتاهی نکنند.

وی یادآور شد: با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت این جایگاهها، مدیران باید مشکلاتی که در راستای اجرای این جایگاهها در استان وجود دارد را در کمترین زمان ممکن رفع کنند و مشکلات و موانعی را که مربوط به مرکز است با پیگیری مداوم و مستمر برطرف کنند.