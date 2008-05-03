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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۵۲

مسعود مرادی دیدار اردن با کره جنوبی را قضاوت می کند

مسعود مرادی دیدار اردن با کره جنوبی را قضاوت می کند

فدراسیون جهانی فوتبال مسعود مرادی را به عنوان داور دیدار تیم های ملی فوتبال اردن و کره جنوبی انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) مسعود مرادی به همراه کامرانی فر و یک کمک داور عراقی دیدار تیم های فوتبال اردن و کره جنوبی از مرحله مقدماتی جام جهانی را قضاوت خواهد کرد. اسامی داوران این دیدار به شرح زیر است:
مسعود مرادی از ایران (داور)، حسن کامرانی فر از ایران و صبحی ادیب از عراق(کمک ها)
سعید مظفری زاده از ایران(داور چهارم)
حسین قدنفری از کویت(ناظر داوری)  و  ناصر حمدان الریامی(ناظر بازی)

دیدار تیم های فوتبال اردن و کره جنوبی در چهارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی روز هجدهم خردادماه در اردن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 676457

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