مسعود مرادی دیدار اردن با کره جنوبی را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) مسعود مرادی به همراه کامرانی فر و یک کمک داور عراقی دیدار تیم های فوتبال اردن و کره جنوبی از مرحله مقدماتی جام جهانی را قضاوت خواهد کرد. اسامی داوران این دیدار به شرح زیر است:

مسعود مرادی از ایران (داور)، حسن کامرانی فر از ایران و صبحی ادیب از عراق(کمک ها)

سعید مظفری زاده از ایران(داور چهارم)

حسین قدنفری از کویت(ناظر داوری) و ناصر حمدان الریامی(ناظر بازی)

دیدار تیم های فوتبال اردن و کره جنوبی در چهارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی روز هجدهم خردادماه در اردن برگزار خواهد شد.