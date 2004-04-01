مذاكرات بايرن مونيخ براي به خدمت گرفتن وحيد هاشميان

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، خبرگزاري فرانسه ظهر امروز به نقل از" اوتمار هيتسفلد" سرمربي تيم فوتبال بايرن مونيخ اعلام كرد : درخشش وحيد هاشميان مهاجم ايراني بوخوم آلمان در بازيهاي اين فصل رقابت هاي قهرماني باشگاههاي آلمان ( بوندس ليگا) نظر وي و مسئولين باشگاه بايرن مونيخ را به خود جلب كرده است .

اين مهاجم 27 ساله ايراني كه به هلي كوپتر مشهور است ، با 12 گلي كه در فصل جاري رقابت هاي بوندس ليگا به ثمر رسانده است باعث شده بوخوم هم اكنون در رده پنجم بوندس ليگا قرار بگيرد .

سرمربي تيم بايرن مونيخ كه همراه اين تيم ركورد كسب عنوان قهرماني باشگاههاي آلمان را در اختيار دارد ، همچنين تاكيد كرده است : شكي نيست كه حضور مهاجم گلزني چون وحيد هاشميان يك انتخاب جالب و پر سود براي بايرن مونيخ خواهد بود .

ابراز تمايل سرمربي و مسئولين باشگاه بايرن مونيخ براي به خدمت گرفتن وحيد هاشميان در حالي مطرح مي شود كه اين مهاجم ايراني تا پايان ژوئن سال 2005 با باشگاه بوخوم قرار دارد ولي طبق بندهاي مندرج در اين قرار داد وي با پرداخت دو ميليون يورو و جلب رضايت مسئولين باشگاه بوخوم مي تواند به باشگاه ديگري نقل مكان كند .

وحيد هاشميان در اين باره مي گويد : مدير برنامه هايم در حال مذاكره با اولي هوينس مدير باشگاه بايرن مونيخ است و همچنان اين مذاكرات ادامه دارد .

هاشميان تاكيد كرده است : اين يك پيشنهاد عالي براي من به شمار مي رود ولي نمي خواهم با يك تصميم شتابزده موقعيت خوبي كه به سختي در بوندس ليگا بدست آوردم را به سادگي از دست بدهم . من اين را مي دانم كه همان اندازه كه حضورم در تيم بزرگي مثل بايرن مي تواند باعث پيشرفتم شود ، مي تواند پيشرفت من را متوقف كند .

در صورتي كه مذاكرات بر سر انتقال هاشميان به بايرن مونيخ به نتيجه برسد ، سر نوشت" كلوديو لوپز" مهاجم پرويي و" روكه سانتاكروز" مهاجم پاراگوئه اي بايرن كه فصل نااميد كننده اي را در اين تيم پشت سر گذاشتند، در هاله اي از ترديد قرار خواهد گرفت .