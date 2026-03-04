به گزارش خبرنگار مهر، تجمع مردمی در خرم‌آباد به خون‌خواهی شهادت رهبر معظم انقلاب هر شب ساعت ۲۰ در خیابان انقلاب برگزار می‌شود.

این مراسم هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در خیابان انقلاب خرم‌آباد و روبروی بیمارستان شهدای عشایر برگزار می‌شود.