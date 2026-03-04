به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تنگستانی با بیان اینکه خبازی‌های استان بوشهر بدون وقفه در این ایام جنگ تحمیلی مشغول به کار هستند افزود: ۷۰۰ تن آرد بین خبازی‌های ۱۰ شهرستان استان بوشهر با هماهنگی فرمانداری‌ها توزیع شده که این روند هنوز ادامه دارد.

تنگستانی با اشاره به تأمین مناسب گندم مورد نیاز استان اظهار داشت: گندم مورد نیاز برای تولید آرد تا پایان فروردین سال آینده به‌طور کامل تأمین شده و هیچ نگرانی در حوزه نانوایی‌ها و زنجیره تولید آرد وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در زمینه سایر کالاهای اساسی نیز ذخایر کافی وجود دارد؛ شکر بسته‌بندی و شکر فله به میزان مورد نیاز در انبارها ذخیره شده و روند تأمین و عرضه بدون مشکل ادامه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر تأکید کرد: در حال حاضر همه کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و شکر مورد نیاز مردم تأمین شده و هیچ کمبودی در سطح بازار استان بوشهر وجود ندارد. این روند با نظارت و کنترل روزانه ادامه خواهد داشت.