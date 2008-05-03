تفاوت 10 برابری تعرفه دولتی و خصوصی قابل توجیه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، لنکرانی، ظهر امروز در نشستی خبری در شیراز اظهار داشت: باید دید که ملاک این تفاوت 10 برابری نرخ های دو بخش بر چه اساسی بوده و اساس مطالعات نرخ های بخش خصوصی چگونه بوده است.

وی تاکید کرد: قانون، نرخ گذاری بخش خصوصی را به نظام پزشکی واگذار کرده اما این اختیار نباید بی قید و شرط تلقی شود بلکه اختیارات مشروط است.

وزیر بهداشت ضمن تشریح سوابق نرخ گذاری از سوی سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: این سازمان در سال 83 اقدام به تصویب نرخ کرد که از سوی دولت هشتم با استفاده از اختیارات قانونی باطل شد، در سال 85 نیز سعی کردیم با تعامل بیشتری رفتار کنیم و برهمین اساس نیز اقدام به ابطال نرخ های مصوبات سازمان نظامی پزشکی نکرده اما در چند مورد نرخ ها اصلاح شدند.

لنکرانی ادامه داد: در سال گذشته نیز قصد داشتیم با هماهنگی بیشتری در مورد نرخ ها عمل کنیم که این امر نیز محقق نشد و در سال 87 نیز این سازمان قبل از اعلام نرخ تعرفه های دولتی تعرفه های خصوصی را اعلام کرد که با اعتراض دولت مواجه شد و اکنون نیز کارگروهی در خصوص اصلاح و بررسی نرخ ها در حال فعالیت است.

وی گفت: جامعه پزشکی ما همواره مدافع مشکلات مردم بوده و باید گفت که از 110هزار پزشک عضو سازمان نظام پزشکی شاید کمتر از 10 درصد دچار تخلفات باشند.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمهیدات وزارت بهداشت در بحث خشکسالی و امر سلامت بیان داشت: سال گذشته طوفان گونو و پدیده دیگری را در سیستان و بلوچستان داشتیم که وقوع مشابه این پدیده ها در کشورهای همسایه علاوه بر ده ها کشته، شیوع بیماری هایی نظیر وبا را به همواره داشت در حالیکه در سیستان و بلوچستان حتی یک درصد نیز وبا شیوع پیدا نکرد.

لنکرانی ادامه داد: در بحث خشکسالی فارس و خوزستان نیز باید گفت وزارت بهداشت اقدامات مناسب را انجام می دهد ضمن اینکه تاکنون در خصوص سلامت آب آشامیدنی با مشکلی مواجه نبودیم و در آینده نیز مشکلی نخواهیم داشت.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد طب سنتی در کشور یادآور شد: در این حوزه نیز تلاشها در وزارت بهداشت شروع شده در حال حاضر یک دوره کارشناسی ارشد طب سنتی در شش مرکز شروع شده اما باید دانست برای راه اندازی یک دوره دانشگاه در سطح کشور باید ابتدا اساتید و امکانات مرتبط فراهم باشد و اکنون نیز هر منطقه ای که در خصوص طب سنتی آمادگی راه اندازی دوره دانشگاهی دارد می تواند پیشنهادات خود را مطرح سازد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: همچنین در این حوزه نیز دوره دارو سازی سنتی را نیز تصویب کردیم که در شیراز و دو دانشگاه دیگر مجور ارائه آن اعطا شده است.

لنکرانی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تعدد مراجعه بیش از حد بیماران به چندین دکتر و عدم درمان درست از سوی پزشکان گفت: در این بخش فرهنگ استفاده از خدمات سلامت در کشور ازسوی مردم باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: اگر توقع ما از نظام سلامت منطقی نباشد نتیجه آن در مراجعه یک بیمار به چندین دکتر مشاهده می شود.

این مسئول ادامه داد: بر فرض مثال برخی از بیماری ها مانند سرماخوردگی نیاز به زمان دارد اما مشاهده می کنیم بیمار در 48ساعت به چندین متخصص و فوق تخصص نیز مراجعه می کند.

وزیر بهداشت از پزشک خانواده به عنوان یکی از راهکارهای موثر در ایجاد تحول در استفاده مناسب از خدمات نظام سلامت یاد کرد و افزود: در حال حاضر 23میلیون نفر از روستاییان کشور تحت پوشش بیمه روستایی هستند و پزشک خانواده در این حوزه به خوبی عمل کرده است.

وی گفت: پزشک خانواده علاوه بر پیشگیری بسیاری از خدمات درمانی را انجام می دهد بدین ترتیب حتی در صورت نیاز، پزشک خانواده مرجع خوبی برای ارجا بیمار به پزشکی دیگر است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: هم اکنون پزشکانی که پوشش بیماران دیابتی را برعهده دارند بسیار موثر و مفید بوده اند و سعی داریم که بحث پزشک خانواده را در سطح شهرها نیز توسعه دهیم.

لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان امروز رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به علوم پایه اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه، گسترش ظرفیت پذیرش دکترا را تا سه برابر داشتیم که در این خصوص پر شتاب ترین رشد را به خود اختصاص داده ایم.

وی از اختصاص بودجه 112میلیون یوریی برای تجهیز بخشهای مختلف علوم پایه خبر داد و گفت: مرحله اول اجرای این بودجه که رئیس جمهوری در اختیار وزارت بهداشت قرار داده از دو هفته پیش شروع شد.

وزیر بهداشت یادآور شد: برای استان فارس حدود چهار میلیون یورو در نظر گرفته شده و مقدمات خرید تجهیزات را نیز برای استان در بخش علوم پایه فراهم کردیم.

وی تاکید کرد: برای فارس علاوه بر هفت قطب دیگر کشور آزمایشگاه مرجع علوم تحقیقاتی با تجهیزات فوق تخصصی نیز پیش بینی شده است.

وزیر بهداشت در انتهای سخنان خود در خصوص مراجعه زیاد بیماران در ایام تابستان از استان های همجوار به استان فارس و مشکلات و تبعات ناشی از آن گفت: شمار تخت های استان فارس از متوسط کشوری نیز بیشتر است اما مشکل اصلی در توزیع نامناسب تخت ها ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب در بخش دولتی کمتر بیمارستانی در شیراز و فارس احداث شد اما برای حل مشکل شیراز احداث بیمارستان ترومو، بیمارستان 313 تختخوابی، مادر و کودک و اعصاب و روان در نظر گرفته شده و امیدواریم با این تحقق امر، نیازهای فارس و پنج استانی که به این منطقه مراجعه می کنند، برطرف شود.