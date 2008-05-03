عملیات نصب پل قوسی 1400 تنی میانگذر دریاچه ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجری طرح میانگذر دریاچه ارومیه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند اجرایی این طرح در جمع خبرنگاران افزود: در کشور سابقه احداث چنین سازه ای را در خشکی نداریم و این یک اقدام بی نظیر است.

جواد توکلی اظهار داشت: در دو روز گذشته کار حمل دریایی پل قوسی (آرک) انجام و مرحله نصب در سر ستون ها نیز از امروز آغاز شده است.

وی زمان بندی جدید اعلام شده از سوی پیمانکار پروژه برای اتمام عملیات اجرایی باند اول برای عبور و مرور را پایان شهریور ماه اعلام کرد و گفت: بحث فنی پروژه پیچیده است و چون تجربه اجرای چنین پروژه های را نداریم باید با تأمل بیشتر کار پیش رود.

وی تصریح کرد: پیمانکار پروژه مشکلات خاص خود را دارد و پیمانکاران ما عادت ندارند کارها را طبق زمان بندی پیش ببرند که این به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده که باید اصلاح شود.

توکلی عنوان کرد: در رابطه با مشکلات نقدینگی پیمانکار هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم جز اینکه فشار بیاوریم و یا سازگاری کنیم.

این مسئول در رابطه با پاسخگویی به افکار عمومی مردم آذربایجان غربی در رابطه با عدم تحقق وعده های مجریان و پیمانکاران طرح در رابطه با زمان درست بهره برداری یادآور شد: به رغم برخی بحث ها که دست هایی در کار است که پروژه به بهره برداری نرسد، همه امکانات فنی و اعتباری را به کار بسته ایم که پروژه مراحل اجرایی خود را به سرعت پیش ببرد.

وی یادآور شد: کارفرما در رابطه با تاخیر در اجرای پروژه و زمان بندی بهره برداری از طرح هیچ نقشی بر عهده ندارد و بقیه موضوعات مربوط به پیمانکار است.

توکلی میزان پیشرفت اجرایی طرح را 76 درصد اعلام کرد و بیان داشت: پروژه هیچ گونه مشکل مالی و اعتباری ندارد و وزارت راه سعی کرده است از بخش های مختلف اعتبار مورد نیاز پروژه را تامین کند.

وی بودجه عمرانی سال جاری پروژه را 100 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اعتبارات دیگر نیز از طریق مشارکت و از طریق سرمایه گذاران تامین می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: امسال به جز پل، آسفالت قطعات یک و دو پروژه را نیز شروع می کنیم که در حال حاضر مراحل تشریفات و مناقصه را سپری می کنند.

بعد از گذشت یک ماه از آغاز سال جاری و دور جدید اقدامات برای ادامه روند احداث میانگذر دریاچه ارومیه نقاط عطفی در پروژه میانگذر به وجود آمده که مهمترین آن اتمام عملیات ساخت پل قوسی و جابجایی آن به محل نصب است.

بعد از یک سال مراحل ساخت پل قوسی میانگذر دریاچه ارومیه در تراکتورسازی ارومیه و مراحل مونتاژ آن توسط پیمانکار پروژه انجام شد و پل قوسی میانگذر دریاچه ارومیه با 100 متر طول، 25 متر عرض و 25 متر ارتفاع به عنوان یکی از پروژه های مهم و بی نظیر کشور با توان فنی و مهندسی متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده است.