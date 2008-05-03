900 پروژه عمرانی نیمه کاره در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری، عصر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران به خبرنگاران گفت: حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام کامل پروژه های عمرانی استان نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: مازندران توانایی سرمایه گذاری سالانه هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی را دارد و در صورت اجرای مناسب طرحهای عمرانی می توان گفت که پروژه های عمرانی نیمه کاره استان در مدت دو سال به اتمام برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه بیش از نیمی از مهندسان محاسب و پیمانکاران قدر طرح های عمرانی کشور در تهران را مهندسان مازندرانی تشکیل می دهند، تصریح کرد: با ساماندهی و شناسایی پیمانکاران بومی سرعت اجرای پروژه های عمرانی در استان بیشتر خواهد شد.

هاشمی حیدری با بیان اینکه آماده واگذاری راه کناره دریایی رامسر به تنکابن که از مصوبات سفر دولت به مازندران است به بخش خصوصی به روش بی یو تی هستیم یادآور شد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل طرح فوق 400 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه میزان اعتبارات عمرانی استانی مازندران 180 میلیارد تومان برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در صورت اجرای صحیح و به موقع پروژه های عمرانی می توان این اعتبار را سالانه تا هزار میلیارد تومان افزایش داد.

معاون عمرانی استاندار خواستار نظارت بیشتر بر روند پروژه های عمرانی در استان شد و گفت: پروژه های بزرگ در استان در دو سال گذشته از نظارت کیفی و آزمایش اصولی بالاتری برخوردار شدند.

رئیس کارگروه شهرسازی و معماری مازندران با بیان اینکه سال گذشته سه هزار پرونده مغایرت طرح هادی در استان بررسی شده و به تصویب رسیده است یادآور شد: اتمام کمربندی شمالی و اتصال آن به کمربندی جنوبی می تواند در کاهش ترافیک مرکز استان موثر باشد.

وی کاهش شدید طول راه، مکان مناسبی در مواقع بحران و برقراری همیشگی تردد در مواقع سرما را از دلایل اصلی احداث تونل در پروژه های عمرانی استان برشمرد.