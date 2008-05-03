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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۵۲

کالابرگ شهری در 52 دفتر امور مشترکان در کرج توزیع می شود

کرج - خبرگزاری مهر: توزیع مرحله سیزدهم کالابرگ شهری در کرج آغاز شده است و توزیع این کالابرگها در 52 دفتر امور مشترکان و دفاتر پستی انجام می گیرد.

سیدعیسی سیدآقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این مرحله طی 22 روز انجام می شود و برای دریافت کالابرگهای این مرحله ارائه سرکالابرگ عادی یا المثنی مرحله قبل، شناسنامه تمام اعضای خانواده و کارت شناسایی ملی یا مدرک معتبر که شماره ملی در آن درج شده باشد الزامی است.

وی خاطرنشان کرد: ارائه کارت ملی برای متولدین سال 68 به بعد به دلیل ثبت شماره ملی در شناسنامه الزامی نیست.

به گفته وی هزینه دریافتی از متقاضیان به ازاء هر پنج نفر هزار ریال است.

هم اکنون 11 ستاد برای ثبت تغییر آمار جمعیت خانواده ها در توزیع سیزدهمین مرحله کالابرگ در کرج فعال است. 

کد مطلب 676507

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