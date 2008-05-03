افزایش 25 تومانی کرایه اتوبوسها و مینی بوسهای بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به موافقت شورای اسلامی و فرمانداری شهر تهران دایر بر افزایش کرایه خطوط اتوبوسرانی خصوصی ، شرکت واحد اتوبوسرانی به آگاهی شهروندان می رساند: از مورخ شنبه 87.2.14 کرایه اتوبوسها و مینی بوسهای تحت پوشش بخش خصوصی (ریالی) فقط به میزان 250 ریال افزایش می یابد.

لازم به یادآوری است ، کماکان هیچگونه تغییر قیمتی در خطوط ناوگان بلیطی شرکت واحد اتوبوسرانی اعمال نگردیده و مسافران می توانند با ارائه بلیط 200 ریالی از کلیه اتوبوسهای خطوط مختلف استفاده نمایند.

ضمنا به اطلاع می رساند، افزایش اتوبوسهای بخش خصوصی مربوط به 20 درصد ازکل ناوگان اتوبوسهای شهری تهران می باشد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی در زمینه تقاضای دریافت کرایه اضافی، مراتب را با ذکر مشخصات اتوبوس یا مینی بوس، شماره خط و ... جهت پیگیری به شماره تلفن 1888 اعلام فرمایند.