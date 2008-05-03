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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۱۱

هفته سی و یکم لیگ برتر ؛

پایان نیمه اول ؛ سپاهان 3 - برق شیراز یک

پایان نیمه اول ؛ سپاهان 3 - برق شیراز یک

نیمه نخست دیدار تیم های فوتبال برق شیراز و سپاهان اصفهان از هفته سی و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برتری زردپوشان اصفهانی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، هفته سی و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور- جام خلیج فارس- عصر امروز با برگزاری یک دیدار در شیراز آغاز شد که در پایان نیمه نخست تیم فوتبال سپاهان با نتیجه 3 بر یک از سد برق شیراز عبور کرد.

برپایه این گزارش، در این دیدار که با قضاوت سعید مظفری زاده در ورزشگاه سعادت شهر شیراز برگزار شد، عمادرضا(20 و 38) و احسان حاج صفی (22) برای سپاهان گلزنی کردند و فرید عابدی (21) گل برق شیراز را به ثمر رساند.

ضمن اینکه در دقیقه سوم این دیدار ناصر شکرون مهاجم تیم فوتبال برق شیراز دروازه سپاهان را باز کرد که داور مسابقه این گل را نپذیرفت.

کد مطلب 676514

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