دانشجویان 25 درصد متقاضیان دوره های فنی و حرفه ای را تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی شریف النسبی، عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی با بیان اینکه در شاخص‌های آموزشهای فنی و حرفه‌ای هنوز با کشورهای پیشرفته فاصله داریم، افزود: این در حالی است که راندمان آموزشها در کشور پایین است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشجویان ‪ ۲۵‬درصد از متقاضیان دوره‌های فنی و حرفه‌ای را تشکیل می‌دهند ادامه داد: در این خصوص با سازمان آموزش و پرورش، دانشگاه های علمی کاربردی، پیام نور و دانشگاه آزاد تعاملات لازم انجام شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر‪ ۲۱‬میلیون نفر در بازار کار مشغولند که اگر آموزشهای مربوطه را گذرانده باشند، نقش بهتری در توسعه و اقتصاد کشور خواهند داشت.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به اینکه طی سال گذشته ‪ ۸۰۰‬هزار نیروی جوان در کشور آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را گذراندند عنوان کرد: امسال ‌این آموزشها برای یک میلیون نفر در نظر گرفته شده است.

شریف النسبی گفت: ‌بازنگری در ارائه آموزش‌ها، استفاده از فناوری جدید و ساماندهی و ضرورت ارائه ‌برخی آموزشها از راههای ارتقای سطح آموزشهای فنی و حرفه‌ای است.