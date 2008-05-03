دانشجویان 25 درصد متقاضیان دوره های فنی و حرفه ای را تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی شریف النسبی، عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی با بیان اینکه در شاخصهای آموزشهای فنی و حرفهای هنوز با کشورهای پیشرفته فاصله داریم، افزود: این در حالی است که راندمان آموزشها در کشور پایین است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشجویان ۲۵درصد از متقاضیان دورههای فنی و حرفهای را تشکیل میدهند ادامه داد: در این خصوص با سازمان آموزش و پرورش، دانشگاه های علمی کاربردی، پیام نور و دانشگاه آزاد تعاملات لازم انجام شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۱میلیون نفر در بازار کار مشغولند که اگر آموزشهای مربوطه را گذرانده باشند، نقش بهتری در توسعه و اقتصاد کشور خواهند داشت.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۸۰۰هزار نیروی جوان در کشور آموزشهای فنی و حرفهای را گذراندند عنوان کرد: امسال این آموزشها برای یک میلیون نفر در نظر گرفته شده است.
شریف النسبی گفت: بازنگری در ارائه آموزشها، استفاده از فناوری جدید و ساماندهی و ضرورت ارائه برخی آموزشها از راههای ارتقای سطح آموزشهای فنی و حرفهای است.
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