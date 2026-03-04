به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره ۵ روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان طی امروز ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ آمده است: «به اطلاع غیور و حماسه ساز ایران مقتدر می رساند به سبب وقوع برخی حوادث، در برخی مناطق کشور در روزهای اخیر، به جهت ورود و نزدیک شدن مردم عادی به محل تجاوزات دشمن، در سطح اماکن شهری به ویژه سوله های ورزشی و عمومی، ضمن تاکید بر تقویت همدلی و همراهی همیشگی شما مردم شریف ایران اسلامی، موارد زیر مورد انتظار می باشد:

۱ـ در صورت وقوع انفجار در اطراف و منطقه محله زندگی‌تان ضمن حفظ آرامش و خونسردی، بدون هماهنگی و اطلاع نیروهای امدادی و نظامی از نزدیک شدن به محله حادثه جدا خودداری فرمایید.

۲ـ در صورت مشاهده بقایای هرگونه پرتابه های انفجاری در اطراف خود، از لمس و جابجایی آن جدا خودداری نموده و در اسرع وقت موضوع را با شماره های ۱۱۰ ، ۱۱۴ ،۱۱۶ و۱۱۳ در میان بگذارید.

۳ـ حتی المقدور با بستگان و اطرافیان نظامی خود برای اطلاع یافتن از حال ایشان و وضعیت منطقه، تماس تلفنی نگیرید.

۴ـ در صورت وقوع هر گونه حادثه در اطراف خود، از گرفتن فیلم و عکس و اشتراک آن در فضای مجازی، جدا خودداری فرمایید.

۵ـ اخبار روزانه مربوط به جنگ را، صرفا از طریق خبرگزاری های رسمی و صداوسیما دریافت نمایید.»