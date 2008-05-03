به گزارش خبرنگار مهر، سیدخلیل حسینی، عصر شنبه در جلسه شورای اداری نور عنوان کرد: این دو طرح شامل مجتمع فرهنگی و هنری بخش چمستان و دیگری کتابخانه عمومی منطقه ایزدشهر این شهرستان است که تاکنون اجرا نشده است.

وی اظهار داشت: هیئت دولت در سفر استانی به مازندران ‪ ۱۲۰مصوبه داشت و برای ساخت این دو طرح مصوب سفر دولت هفت میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: همچنین برای تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری نور به سه میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر با اشاره به فعالیت چهارکتابخانه عمومی در این شهرستان یادآور شد: این شمار کتابخانه‌ها پاسخگوی نیازهای منطقه نیست.

حسینی با توجه به فعالیت مراکز آموزشی عالی متعدد، تامین کتابهای عمومی و مرجع و به روز را در کتابخانه‌های منطقه ضروری دانست.