نخستین پایگاه گردشگری سلامت در مشهد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید صدری عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منطقه نمونه گردشگری سلامت مشهد که به تصویب کمیته ملی گردشگری سلامت سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری رسیده است در روستای ملک آباد مشهد ایجاد خواهد شد.
وی عنوان کرد: در این منطقه، نوین ترین روشهای متداول آب درمانی، سالنهای سولاریوم، سونا و مرکز بیوتی سنتر ویژه بانوان و خدمات لازم به گردشگران داخلی و خارجی ارائه خدمات خواهد شد.
دبیر کمیته ملی گردشگری سلامت هدف از این طرح را ارائه خدمات ویژه درمانی و سلامت برای بانوان کشورهای اسلامی عنوان کرد.
صدری ادامه داد: در پروژه منطقه گردشگری ملکآباد مشهد طرح های فضاهای تفریحی، ورزشی، اقامتی و گذراندن اوقات پس از درمان و حتی کلینک تخصصی در دست مطالعه است.
روستای ملکآباد واقع در ۳۵کیلومتری محور مشهد نیشابور دارای چشمههای آب درمانی فراوانی است.
نظر شما