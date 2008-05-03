نخستین پایگاه گردشگری سلامت در مشهد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید صدری عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منطقه نمونه گردشگری سلامت مشهد که به تصویب کمیته ملی گردشگری سلامت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری رسیده است در روستای ملک آباد مشهد ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: در این منطقه، نوین ترین روشهای متداول آب درمانی، سالنهای سولاریوم، سونا و مرکز بیوتی‌ سنتر ویژه بانوان و خدمات لازم به گردشگران داخلی و خارجی ارائه خدمات خواهد شد.

دبیر کمیته ملی گردشگری سلامت هدف از این طرح را ارائه خدمات ویژه درمانی و سلامت برای بانوان کشورهای اسلامی عنوان کرد.

صدری ادامه داد: در پروژه منطقه گردشگری ملک‌آباد مشهد طرح های فضاهای تفریحی، ورزشی، اقامتی و گذراندن اوقات پس از درمان و حتی کلینک تخصصی در دست مطالعه است.

روستای ملک‌آباد واقع در ‪ ۳۵‬کیلومتری محور مشهد نیشابور دارای چشمه‌های آب درمانی فراوانی است.