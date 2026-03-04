به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر امور خارجه ایران و همتای روس او درباره تحولات منطقه و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نقض اصول اساسی قوانین بین الملل و منشور سازمان ملل متحد به شمار می رود.

لاوروف تصریح کرد: این حملات پیامدهای بسیار بدی بر امنیت و ثبات منطقه و همه جهان خواهد داشت.

در خبری مشابه، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در وین اعلام کرد، حمله غیر قابل توجیه آمریکا و اسرائیل به ایران و حمله به تاسیسات نطنز، نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می رود.