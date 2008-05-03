100 گفتمان دینی در مساجد مازندران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت االه رضوی راد، عصر شنبه در جمع روسای تبلیغات اسلامی استان در چالوس گفت: با توجه به زحمات هیئات مذهبی در بر پایی برنامه های دینی و مذهبی در ایام سال کلیه مدیران ضمن حمایت از برنامه ها و زحمات آنها برنامه ریزی منظم جهت شرکت در برنامه های مناسبتی در بین این هیئت ها را داشته باشد.

وی با اشاره به امضای توافقنامه بین مدیران کل تبلیغات اسلامی و ارشاد اسلامی مازندران در خصوص برگزاری 100 گفتمان دینی جوان در سطح مساجد استان عنوان کرد: توافقنامه دیگری با سازمان آموزش و پرورش نیز در همین راستا به امضاء رسیده که برنامه های گفتمان دینی در مدارس این استان با کیفیت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین اظهار داشت: از دیگر برنامه های مهم در دست اجرا در سال نوآوری و شکوفایی ارتقاء فرهنگ کتاب خوانی، فعال سازی مساجد نیمه فعال و برپایی مسابقه وبلاگ نویسی دینی در بین نیروهای مذهب است که در حال بررسی است.