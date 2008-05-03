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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۵۳

محمود یاوری:

تیم برق در بازی امروز به اهداف خود رسید

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال برق شیراز بازی امروز مقابل سپاهان را سخت اما دیدنی توصیف کرد و گفت: در نیمه دوم تیم برق به آنچه در نظر داشت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمود یاوری، بعد از ظهر امروز پس از مساوی تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: نیمه اول هرچند که با نتیجه سه بر یک به سود حریف تمام شد اما شاهد بازی خوب و دیدنی بودیم.

وی ادامه داد: در بین دو نیمه بازی حریف را ارزیابی کرده و در نیمه دوم توانستیم به دو گل با ارزش دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم برق شیراز تاکید کرد: گل نیمه اول برق آفساید نبود و اگر داور در آن بخش به درستی قضاوت می کرد برق پیروز میدان می شد.

یاوری سپاهان را تیمی خوب و با تجربه ارزیابی کرد و گفت: امروز بچه ها به خوبی کار کردند و توانستیم از تیم صدر نشین جدول مساوی بگیریم.

عصر امروز تیم سپاهان اصفهان با نتیجه مساوی 3 بر 3 در ورزشگاه شهر سعادتشهر فارس مقابل تیم برق شیراز متوقف شد.

کد مطلب 676564

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