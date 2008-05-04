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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۳۳

نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن در آمل گشایش یافت

نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن در آمل گشایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن از خانم طاهره رفیعی در محل نمایشگاههای خانه فرهنگ آمل گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، این هنرمند درآیین گشایش این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 18 تابلو نقاشی با موضوع طبیعت و آزاد به نمایش عموم گذاشته شد.

طاهره رفیعی افزود: آثار این نمایشگاه به سبک رئالیسم و با ویژگی های خاص و منحصر به فردی به نمایش گذاشته شد.

وی با بیان اینکه نقاشی رنگ و روغن با استفاده و بکارگیری سبک رئالیسم که همان کپی برداری از طبیعت و ثبت زیبایی های طبیعی است تصریح کرد: بسیاری از هنرمندانی که در کار نقاشی رنگ و روغن خلق آثار می کنند از این سبک استفاده می کنند.

به گفته وی، این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 20 برای بازدید علاقه مندان در خانه فرهنگ آمل دایر است.

این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل برپا شد.

کد مطلب 676572

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