نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن در آمل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، این هنرمند درآیین گشایش این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 18 تابلو نقاشی با موضوع طبیعت و آزاد به نمایش عموم گذاشته شد.

طاهره رفیعی افزود: آثار این نمایشگاه به سبک رئالیسم و با ویژگی های خاص و منحصر به فردی به نمایش گذاشته شد.

وی با بیان اینکه نقاشی رنگ و روغن با استفاده و بکارگیری سبک رئالیسم که همان کپی برداری از طبیعت و ثبت زیبایی های طبیعی است تصریح کرد: بسیاری از هنرمندانی که در کار نقاشی رنگ و روغن خلق آثار می کنند از این سبک استفاده می کنند.

به گفته وی، این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 20 برای بازدید علاقه مندان در خانه فرهنگ آمل دایر است.

این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل برپا شد.