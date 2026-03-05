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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

ابلاغ نحوه استعلام شناسه رهگیری کالاهای سلامت‌محور در شرایط اضطرار

ابلاغ نحوه استعلام شناسه رهگیری کالاهای سلامت‌محور در شرایط اضطرار

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نحوه استعلام شناسه رهگیری کالاهای سلامت‌محور توسط داروخانه‌های سراسر کشور در زمان اضطرار را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، داروخانه‌های سراسر کشور در شرایط اضطراری موظفند استعلام شناسه رهگیری کالاهای سلامت‌محور را مطابق ضوابط اعلامی انجام دهند تا روند نظارت بر اصالت و سلامت فرآورده‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

این ابلاغ با هدف پیشگیری از اختلال در ارائه خدمات دارویی، تداوم نظارت بر اصالت کالاهای سلامت‌محور و ایجاد وحدت رویه در داروخانه‌های کشور در شرایط اضطراری صادر شده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی، در صورت بروز اختلال در سامانه‌ها یا زیرساخت‌ها، داروخانه‌ها می‌توانند با روش جایگزین تعیین شده، استعلام‌ها را انجام دهند تا روند تأمین و عرضه دارو و سایر اقلام سلامت‌محور دچار وقفه نشود.

اجرای دقیق این دستورالعمل نقش مهمی در حفظ شفافیت زنجیره تأمین و پیشگیری از عرضه اقلام فاقد اصالت دارد.

کد مطلب 6765859
محمد رضازاده

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