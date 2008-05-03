داور شکست را به سایپا تحمیل کرد / 10 نفره هم از پرسپولیس بهتر بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی تیم فوتبال سایپا که پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: تیم من مقابل پرسپولیس بازی خوبی انجام داد و به هیچ وجه مستحق باخت نبود و من به آقای ترکی(داور مسابقه) تبریک می گویم که با تصمیمات اشتباه خود شرایطی را فراهم کرد که پرسپولیس در این دیدار به پیروزی دست یابد.

دایی اضافه کرد: خطای آشکار مسعود زراعی در نیمه دوم روی مهاجم ما کارت قرمز داشت ولی ترکی به راحتی این صحنه را نادیده گرفت تا پرسپولیس از یک بازیکن خود محروم نشود.

سرمربی سایپا افزود: تیم من روی اشتباه مسلم میثاق معمارزاده یک گل بچگانه را دریافت کرد و در بقیه دقایق کاملا از پرسپولیس برتر بود و به هیچ وجه مستحق شکست نبود.

وی در خصوص حضور همزمان 4 بازیکن خارجی این تیم در زمین اظهار داشت: این اشتباه کادر فنی بود که باعث شد چند ثانیه ای با 4 بازیکن خارجی در زمین بازی کنیم و به همین دلیل ما ناگزیر شدیم دقایق پایانی بازی را 10 نفره بازی کنیم که اعتقاد دارم در همین دقایق هم بهتر از پرسپولیس بودیم و توانستیم این تیم را تحت فشار قرار دهیم.

دایی درپایان اظهار داشت: من برای داوری این مسابقه متاسفم چرا که از دقیقه اول تا آخر مسابقه به نفع پرسپولیس سوت زد و تمام زحمات تیم من را پایمال کرد. همه دیدند که موقعیت های گل سایپا به مراتب بیشتر از پرسپولیس بود و در نیمه دوم شانس های بهتری برای گل زدن داشتیم و نشان دادیم از هر نظر بهتر از پرسپولیس هستیم.

علی دایی در خصوص صحنه ای که محسن ترکی با متوقف کردن جریان بازی به سمت وی آمد گفت: ترکی به خاطر اشتباهی که در لحظه خطای زارعی انجام شد و صحبت هایی که بین ما رد و بدل شد از من عذرخواهی کرد و هیچ مسئله دیگری در این بین وجود نداشت.