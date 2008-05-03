به گزارش خبرنگار مهر، "بیپولی" نیمه دوم اردیبهشت در تهران کلید میخورد و از بازیگرانی که تاکنون حضور آنها در این فیلم قطعی شده میتوان به بهرام رادان، لیلا حاتمی، حامد بهداد، حبیب رضایی و افسانه بایگان اشاره کرد.
پیش از این حضور علیرضا زریندست به عنوان مدیر فیلمبرداری و کیوان مقدم برای طراحی صحنه و لباس در پروژه "بیپولی" قطعی شده بود و اسحاق خانزادی در مقام صدابردار به جمع عوامل تولید این فیلم سینمایی پیوسته است. مصطفی شایسته هم تهیهکننده است.
فیلمنامه "بیپولی" را نعمتالله و هادی مقدمدوست نوشتهاند و هدایت فیلم آن را تهیه میکند. داستان فیلم درباره زوجی جوان است که درگیر یک دوره بیکاری و بیپولی میشوند و سعی در حل مشکلات دارند، اما تلاش آنها اوضاع را پیچیدهتر میکند.
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