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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۰:۱۱

حمیدیان به جمع بازیگران "بی‌پولی" اضافه شد

حمیدیان به جمع بازیگران "بی‌پولی" اضافه شد

بابک حمیدیان به جمع بازیگران پروژه سینمایی "بی‌پولی" پیوست که به کارگردانی حمید نعمت‌الله تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، "بی‌پولی" نیمه دوم اردیبهشت در تهران کلید می‌خورد و از بازیگرانی که تاکنون حضور آنها در این فیلم قطعی شده می‌توان به بهرام رادان، لیلا حاتمی، حامد بهداد، حبیب رضایی و افسانه بایگان اشاره کرد.

پیش از این حضور علیرضا زرین‌دست به عنوان مدیر فیلمبرداری و کیوان مقدم برای طراحی صحنه و لباس در پروژه "بی‌پولی" قطعی شده بود و اسحاق خانزادی در مقام صدابردار به جمع عوامل تولید این فیلم سینمایی پیوسته است. مصطفی شایسته هم تهیه‌کننده است.

فیلمنامه "بی‌پولی" را نعمت‌الله و هادی مقدم‌دوست نوشته‌اند و هدایت فیلم آن را تهیه می‌کند. داستان فیلم درباره زوجی جوان است که درگیر یک دوره بیکاری و بی‌پولی می‌شوند و سعی در حل مشکلات دارند، اما تلاش آنها اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

کد مطلب 676593

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