اشتباه کادرفنی سایپا محرز بود / پرسپولیس اعتراض کند رسیدگی می کنیم

عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در پایان دیدار پرسپولیس و سایپا با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه کادر فنی سایپا بلافاصله متوجه اشتباه خود شدند و چهارمین بازیکن خارجی را از بازی بیرون کشیدند و تا پایان هم 10 نفره بازی را ادامه دادند، نمی توان تخلفی را متوجه این تیم دانست ضمن اینکه تیم سایپا در این دیدار امتیازی کسب نکرد تا از امتیازات این تیم کسر شود.

وی با اشاره به دیدار پاس و ذوب آهن درفصل 85-86 اظهار داشت : در آن مسابقه تیم پاس دقایق زیادی از چهار بازیکن خارجی استفاده کرد و در نهایت هم علاوه بر کسر سه امتیاز، یک امتیاز به تیم حریف تعلق گرفت ولی در مورد سایپا تخلف اجرا نشد و مربیان سایپا خیلی زود بازیکن چهارم را از زمین خارج کردند.

رئیس سازمان لیگ برتر در خصوص رسیدگی به این تخلف تیم سایپا اظهار داشت : بهرحال در صورتیکه تیم پرسپولیس نسبت به این موضوع اعتراضی داشته باشد، آن را در هیئت منصفه سازمان لیگ برتر بررسی خواهیم کرد.