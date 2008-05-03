استقرار نیروهای امنیتی در کرانه باختری نباید به سلاح مقاومت آسیب بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، فوزی برهوم سخنگوی حماس در بیانیه ای مطبوعاتی که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، گفت: حماس تاکید می کند که استقرار نیروهای امنیت ملی در مناطق کرانه باختری باید در چارچوب اجرای قانون، حفاظت از امنیت شهروندان فلسطینی و عدم لطمه به سلاح مقاومت و مشروعیت آن باشد.

وی افزود: هرگونه استقرار دستگاههای امنیتی براساس مفاد امنیتی مندرج در طرح "نقشه راه" نظیر آنچه در کرانه باختری صورت گرفت، به منزله حفظ امنیت اشغالگران و به زیان توافقنات ملی فلسطینیان و امنیت شهروندان فلسطینی است.

برهوم همچنین درباره لطمه وارد شدن به مقاومت و مبارزان فلسطینی و سلاح مشروع آنها درچارچوب استقرار این نیروها هشدار داد.

فرمانده نیروهای امنیت ملی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی این تشیکلات صبح امروز برای استقرار در شهر جنین در شمال کرانه باختری عازم این شهر شدند.

صدها نیروهای امنیت ملی تشکیلات خودگردان نیز اخیرا در شهرهای نابلس و طولکرم در شمال کرانه باختری در چارچوب تلاش های سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی مستقر شده اند.