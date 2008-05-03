حبیب کاشانی از مدیر عاملی پرسپولیس استعفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی پس از پیروزی تیمش برابر سایپا در جمع خبرنگاران گفت: استعفا در پایان فصل، تصمیمی است که خودم اتخاذ کرده ام و حتی اگر مقام بالاتر هم به من بگوید به مدیریت در باشگاه پرسپولیس ادامه دهم، صد درصد از این تیم جدا خواهم شد.

وی درپاسخ به این سوال که تکلیف قطبی در صورت قهرمانی یا قهرمان نشدن پرسپولیس چه خواهد شد؟ ادامه داد: در زمان عقد قرارداد با قطبی هرگز صحبتی در این مورد که اگر تیم را قهرمان کنی یا در این امر ناموفق باشی، با وی نداشته ایم. 50 درصد تمدید قرارداد قطبی به نظر وی باز می گردد و 50 درصد دیگر تصمیم هیئت مدیره است که نتیجه نهایی را بصورت رسمی اعلام می کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین تاکید کرد: چه من باشم و چه نباشم تیم پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات با قدرت شرکت می کند تا با تیمی قدرتمند در مسابقات فصل آینده به میدان برود.

وی با بیان این موضوع که پیروزی پرسپولیس برابر سایپا را تقدیم به خانواده مرحوم فریبرز مرادی می کند، افزود: پیروزی برابر شیرین فراز را به این دلیل به خانواده مرحوم مرادی تقدیم نکردیم که تیمی ضعیف از لحاظ مالی و فنی بود اما پیروزی ارزشمند برابر سایپا که در سرنوشت قهرمانی ما در لیگ برتر تاثیرگذار است، بهترین هدیه به خانواده آن بازیکن بزرگ خواهد بود.

کاشانی همچنین خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم نشان دادند که می خواهند قهرمان شوند و با ادامه همین روند می توانند به این افتخار بزرگ در مسابقات فصل جاری دست یابند.

وی در خصوص سفر این تیم به آمریکا تصریح کرد: طبق قرادادی که با شرکت آلفا داشتیم متعهد شدیم که حتما در تعطیلات نیم فصل یک بازی در کانادا و دو دیدار در آمریکا برگزار کنیم که عواید خوبی برای تیم خواهد داشت. البته ششم تیرماه و با تیم جدید به این سفر می رویم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس یاد آور شد: تفاوت قرارداد ما با شرکت آلفا با قرارداد استقلال در این است که ما باید در این سفر و بازی های تدارکاتی شرکت کنیم ولی برای استقلال الزامی وجود ندارد.

وی در خصوص برگشت 6 امتیاز کسر شده توسط فیفا افزود: تلاش ما برای برگشت 6 امتیاز کسر شده توسط فیفا برای قهرمانی در لیگ برتر نیست بلکه بحث ما ایران و منافع ملی است. فیفا و سازمان ملل باید یاد بگیرند که ما با بی‎عدالتی هر جا که باشد برخورد می‎کنیم و ما به آن 6 امتیاز احتیاجی نداریم و تنها به دنبال منافع ملی هستیم.

کاشانی در پایان گفت: طبق مدارک جدید که توسط وکلای هلندی و ایرانی بدست آمده است، شرکت کوپیان 2 روز از زمان مقرر شکوائیه خود را به فیفا فرستاد که درنهایت منجر به رای کسر شش امتیاز از پرسپولیس شد. مطمئنا این مدرک می تواند حقانیت پرسپولیس را ثابت کرده و از ضربه خوردن به منافع ملی و اعتبار بی المللی فوتبال ایران دفاع کنیم.