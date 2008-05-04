مصطفوی در جمع خبرنگاران: بهترین گفتگوهای ادیان الهی با بزرگان شیعه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشاور رئیس جمهور در نشست خبری که با هدف تشریح اهداف و نتایج دور ششم گفتگوی جمهوری اسلامی ایران با واتیکان تشکیل شده بود گفت: ارتباط و مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با واتیکان (مقر رهبر کاتولیکهای مسیحی) اصولاً بر عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان مسئول تنظیم ارتباطات رسمی کشور است.

وی گفت: ما به طور منظم مباحثی را با مسیحیت، یهودیت، هندوها و بودائیان برگزار می کنیم که این مذاکرات با مذاهب بزرگ آنها صورت می گیرد، به طوری که تاکنون مذاکرات مفصلی با پیروان کلیسای کاتولیک، ارتدکس و پروتستان داشته ایم.

مصطفوی افزود: تاکنون پنج دوره از گفتگوهای اسلام و مسیحیت کاتولیک برگزار شده که هر دو سال یکبار به طور متناوب در تهران و رم تشکیل شد. موضوعاتی که تاکنون در این نشستها مورد بررسی قرار گرفته جوانان و آموزش و پرورش، همگرایی دینی، ارکان صلح (عدالت، حقیقت، آزادی) کثرت گرایی دینی و اخلاق زیستی بوده و موضوعی که هفته قبل به عنوان محور دور ششم گفتگوهای ما با علمای بزرگ کاتولیک مورد توجه قرار گرفت بحث مهم جایگاه عقل و دین از منظر اسلام و مسیحیت بود.

وی اهمیت طرح این موضوع را به سخنرانی سال 2006 پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان در دانشگاه رگنزبرگ نسبت داد که وی طی آن جایگاه عقل و دین اسلام را آن گونه که هست در نظر نگرفت.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این موضوع را راهکاری برای روشن شدن ارتباط عقل و دین در اسلام دانست که با توجه به پیچیدگی و اهمیت دینی آن با حضور اندیشمندان بزرگ اسلامی برگزار شد.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: بزرگان ادیان الهی معترف هستند تاکنون بهترین گفتگوها را با بزرگان شیعه صورت داده اند به طوری که در این دور از گفتگوها شش مقاله ارائه شد که 3 مقاله آن از سوی علمای مسلمان و 3 مقاله آن از سوی کاتولیکها ارائه بود، می توان آنها را مقالاتی وزین توصف کرد که از جهت مبانی علمی بسیار عمیق بودند، این امر مورد اعتراف مقامات کلیسای کاتولیک واتیکان نیز قرار گرفته و آنها اذعان کردند که این سنگین ترین مذاکراتی بوده که تاکنون داشته اند.

دکتر مصطفوی یادآور شد: امروزه با نگاهی سیاسی و غیر علمی و عمدتاً از سوی غربی ها با پدیده اهانت به مقدسات و ارزشهای دینی به ویژه مقدسات اسلامی رو به رو هستیم، این جنبشها در حاضر فعال هستند و فعالیت آنها را می توان در قالب ساخت فیلم، چاپ کتاب و کاریکاتورهایی برای تمسخر دانست که با هدف لطمه زدن به باورهایی دینی صورت می گیرد.

وی این حرکتها را بر خلاف اخلاق و دین دانست و اظهار داشت: گروهی که برای برقراری ارتباط با ادیان به روشهای غیر اخلاقی دست می زنند ضعف خود را نشان داده اند.





مصطفوی با اشاره به اینکه یکی از نتایج این اجلاس تأکید بر ضرورت وجود عقل و ایمان برای سعادت جامعه بشری بود گفت: در بیانیه مشترک این نشست تصریح شد بهره گیری از عقل و مبانی عقلی و استدلال آن همراه با ایمان و اعتقاد به خداوند دو رکن جدایی ناپذیر هستند.





وی افزود: از سوی دیگر این بیانیه هرگونه بی احترامی به مقدسات دینی را محکوم کرده و به ویژه به ابزار و روشهای تمسخر آمیز اشاره شد که باورهای دینی جامعه بشری را مورد خطاب قرار می دهد.

دکتر مصطفوی ابراز امیدوار کرد که دستاوردهای ایران در ارتباط با بزرگان و پیروان ادیان توسعه یابد و همچنین بتواند زمینه رشد معنوی و خردگرایی در جوامع را تقویت کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در رابطه با ضمانت اجرایی این گونه بیانیه ها اظهار داشت: ممانعت از اهانت به ادیان باید از نقطه ای آغاز شود. اینکه کلیسای کاتولیک و پاپ به عنوان رهبر کاتولیکهای جهان بیانیه مشترکی را به جمهوری اسلامی ایران با تفکر شیعی امضا کرده اند نشانه همگرایی و ارتباط نزدیک دو دین بزرگ الهی است. قطعا پیروان کلیسای کاتولیک که بیانیه مشترک این نشست را در تمام رسانه های کاتولیک خود مشاهده کردند آن را مورد توجه قرار خواهند داد.



وی اضافه کرد: در دنیا حکومتهای بسیاری با اعتقاد مسیحی، احزابی با تکیه بر آموزه های مسیحیت و سازمانهایی با رویکردهای مسیحی فعالیت می کنند که بی تردید این بیانیه برای آنها قابل احترام است. اینکه کلیسای کاتولیک روم تصدیق کرده عقل و دین لازمه سعادت بشر است و مطرود بودن اهانت به ادیان را مطرح می کند حرکت خوبی برای جهت دادن به پیروان خود است تا آنها نیز با چنین حرکاتی برخورد کنند. به طور کلی موافقتهای بین کشورها تضمین اجرای تعهد اخلاقی طرفین است.

مصطفوی همچنین در رابطه با انتخاب موضوع عقل و ایمان که پیشتر موضوع سخنرانی مناقشه برانگیز پاپ در دانشگاه رگنزبرگ را تشکیل داده بود گفت: ما به طور مفصل و با جزئیات تمام وارد بحث شدیم و با دقت علمی از زوایای مختلف جایگاه عقل و ایمان را در هر دو دین الهی بررسی کردیم که این مذاکرات به صورت مقالات مکتوب بوده و به زودی منتشر خواهند شد. چاپ این مقالات کمک بسیاری به معرفی دیدگاه های طرفین خواهد کرد.





مشاور رئیس جمهور گفت: نمایندگان کلیسای کاتولیک پس از این بحث کاملا متوجه این مطلب شدند که جایگاه و دیدگاه ما به عنوان اسلام شیعی نسبت به نقش عقل در دین چقدر است و آیات قرآن چقدر واضح این امر را مورد تبیین قرار داده است.

وی افزود: در دنیایی که زندگی می کنیم عده‌ای علم و دین را از یکدیگر جدا کرده اند، اما در این نشست این امر مورد بحث قرار گرفت که اگر جامعه ای تنها به علم بپردازد و ایمان را کنار بگذارد دچار نوعی خشونت گرایی شده که به جهت معنویت و اخلاق صورت گرفته که البته عکس این قضیه نیز صادق است به طوری که نمونه های فراوانی از درگیری ها و نظرات تند به کنار گذاشتن عقلانیت ارتباط دارد. که البته عکس این قضیه نیز صادق است به طوری که نمونه های فراوانی ازدرگیری ها و نظرات تند به کنار گذاشتن عقلانیت ارتباط دارد.