کار برداشت گل محمدی در باغهای گل استان مرکزی آغاز شد

حمید رضا ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برداشت گل محمدی در خمین تا 20 روز آینده ادامه داردو پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۲۴تن گل محمدی با میانگین تولید چهارتن از هر هکتار برداشت شود.
وی با اشاره به اینکه گلهای برداشت شده برای گلابگیری به کاشان فرستاده می شودف عنوان کرد: از هر یک کیلوگرم گل محمدی ۱/۵کیلوگرم گلاب و هرهشت تن گل محمدی یک کیلوگرم اسانس حاصل می شود.
ناظری با اشاره به اینکه شرایط شهرستان خمین به دلیل کوهپایه ای و کوهستانی بودن برای توسعه گلکاری مناسب است، خاطر نشان کرد: این شهرستان شرایط ویژه ای برای توسعه باغهای گل و گیاهان زینتی به خصوص گل محمدی دارد که باید به این امر توجه بیشتری شود.
شهرستان خمین بعد از محلات مقام دوم تولید گلهای زینتی و شاخه بریده استان مرکزی را دارد و ۸۰درصد از ۱۸۰میلیون گل شاخه بریده تولید سالانه آن، به سایر شهرستانها یا خارج از کشور صادر میشود.
سالانه ۲۰۰هکتار از اراضی شهرستان خمین زیرکشت گلهای زینتی در فضای باز و گلخانهها میرود.
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