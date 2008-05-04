کار برداشت گل محمدی در باغهای گل استان مرکزی آغاز شد

حمید رضا ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برداشت گل محمدی در خمین تا 20 روز آینده ادامه داردو پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از ‪ ۲۴‬تن گل محمدی با میانگین تولید ‪چهار‬تن از هر هکتار برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه گلهای برداشت شده برای گلابگیری به کاشان فرستاده می شودف عنوان کرد: از هر یک کیلوگرم گل محمدی ‪ ۱/۵‬کیلوگرم گلاب و هرهشت تن گل محمدی یک کیلوگرم اسانس حاصل می شود.

ناظری با اشاره به اینکه شرایط شهرستان خمین به دلیل کوهپایه ‌ای و کوهستانی بودن برای توسعه گلکاری مناسب است، خاطر نشان کرد: این شهرستان شرایط ویژه ای برای توسعه باغهای گل و گیاهان زینتی به خصوص گل محمدی دارد که باید به این امر توجه بیشتری شود.

شهرستان خمین بعد از محلات مقام دوم تولید گلهای زینتی و شاخه بریده استان مرکزی را دارد و ‪ ۸۰‬درصد از ‪ ۱۸۰‬میلیون گل شاخه بریده تولید سالانه آن، به سایر شهرستانها یا خارج از کشور صادر می‌شود.

سالانه ‪ ۲۰۰‬هکتار از اراضی شهرستان خمین زیرکشت گلهای زینتی در فضای باز و گلخانه‌ها می‌رود.