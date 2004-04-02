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۱۴ فروردین ۱۳۸۳، ۱۱:۴۶

عضو كميته مشترك پيگيري مطالبات فرهنگيان در گفتگو با " مهر " پيش بيني كرد :

نظام هماهنگ پرداخت حقوق معلمان ، جزء اولين مصوبات مجلس هفتم خواهد بود

نظام هماهنگ پرداخت حقوق معلمان ، جزء اولين مصوبات مجلس هفتم خواهد بود

عضو كميته مشترك پيگيري مطالبات فرهنگيان با اشاره به اينكه سال 83 سال آرامش و پويايي فرهنگيان است ، گفت : با توجه به اينكه طرح دو فوريتي لايحه هماهنگ نظام پرداخت حقوق در مجلس راي نياورد ، يكي از اولين مصوبات مجلس هفتم نظام هماهنگ پرداخت حقوق است.

حميد رضا حاج بابايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه كليات  نظام هماهنگ پرداخت حقوق فرهنگيان تحت عنوان لايحه مديريت خدمات كشوري در ماه گذشته  تاييد شد ، افزود : هر چند كه اين طرح در صحن مجلس ششم راي نياورد اما با توجه به اينكه نظام هماهنگ پرداخت حقوق فرهنگيان حق آنهاست و مسوولين نظام و هيئت دولت نيز معلمان را مستحق اين لايحه مي دانند در بدو شروع به كار مجلس هفتم اين لايحه به تصويب مي رسد.

وي با تاكيد بر اينكه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق فرهنگيان ،  پرداخت حقوق عادلانه را در داخل وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگيان با ساير وزارتخانه ها را متعادل مي كند، اظهار كرد : هر چند كه اين لايحه شامل فرهنگيان و كاركنان دولت مي شود ولي فرهنگيان در اولويت قرار دارند.

کد مطلب 67668

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