جاده هاي مجهز به علائم راهنمايي كمترين تصادفات را داشته اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ، مدير عامل شركت علائم راهنمايي و فني ايران به بالا بودن ميزان حوادث جاده اي در كشور در مقايسه با ساير كشورهاي جهان ، اشاره كرد و اظهار داشت : اين امر در مدت تعطيلات عيد با توجه به افزايش حجم سفرهاي نوروزي نمود بيشتري مي يابد .

مهندس حميد مرتاض هجري با تاكيد بر نقش سه عامل "راه ، انسان و وسيله نقليه" در امر رانندگي گفت : در اين ميان وجود علائم راهنمايي به تعداد كافي از جايگاه ويژه اي در كاهش ميزان حوادث جاده اي برخوردار است .

مدير عامل شركت علائم راهنمايي و فني ايران با ذكر اينكه احداث ، تعريض و بهسازي جاده هاي كشور نياز به صرف بودجه هنگفتي دارد، افزود : اين در حالي است كه تجهيز شبكه جاده اي به تابلوهاي راهنمايي با در نظر گرفتن تاثير قابل توجهي كه در كاهش تصادفات رانندگي به همراه دارد ، هزينه چنداني در بر نخواهد داشت .

مهندس هجري با تاكيد بر اهميت به كارگيري صحيح و نصب دقيق علائم راهنمايي ، اظهار داشت : در صورت رعايت اين مهم با افزايش ايمني تردد ، شاهد كاهش تلفات انساني و خسارت مالي تصادفات رانندگي خواهيم بود .

وي در ادامه به تقسيم بندي تابلوهاي راهنمايي به " اخطاري ، انتظامي ، اخباري و ايمني" اشاره و تصريح كرد : كم توجهي به هر يك از علائم مذكور در هنگام رانندگي خطرات جبران ناپذيري را به جاي مي گذارد .