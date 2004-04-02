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۱۴ فروردین ۱۳۸۳، ۱۱:۳۹

در طول ايام نوروزي :

جاده هاي مجهز به علائم راهنمايي كمترين تصادفات را داشته اند

در طول دو هفته تعطيلات عيد و در جريان سفرهاي نوروزي ، جاده هاي مجهز به علائم راهنمايي كمترين تصادفات رانندگي و در مقابل جاده هاي فاقد تابلوهاي راهنمايي به تعداد كافي بيشترين ميزان تصادفات رانندگي را داشته اند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ،  مدير عامل شركت علائم راهنمايي و فني ايران به بالا بودن ميزان حوادث جاده اي در كشور در مقايسه با ساير كشورهاي جهان ، اشاره كرد و اظهار داشت :  اين امر در مدت تعطيلات عيد با توجه به افزايش حجم سفرهاي نوروزي نمود بيشتري مي يابد .

 مهندس حميد مرتاض هجري  با تاكيد بر نقش سه عامل "راه ، انسان و وسيله نقليه"  در امر رانندگي گفت : در اين ميان وجود علائم راهنمايي به تعداد كافي از جايگاه ويژه اي در كاهش ميزان حوادث جاده اي برخوردار است .

مدير عامل شركت علائم راهنمايي و فني ايران با ذكر اينكه احداث ،  تعريض و بهسازي جاده هاي كشور نياز به صرف بودجه هنگفتي دارد،  افزود : اين در حالي است كه تجهيز شبكه جاده اي به تابلوهاي راهنمايي با در نظر گرفتن تاثير قابل توجهي كه در كاهش تصادفات رانندگي به همراه دارد ،  هزينه چنداني در بر نخواهد داشت .  

مهندس هجري  با تاكيد بر اهميت به كارگيري صحيح و نصب دقيق علائم راهنمايي ، اظهار داشت : در صورت رعايت اين مهم با افزايش ايمني تردد ، شاهد كاهش تلفات انساني و خسارت مالي تصادفات رانندگي خواهيم بود .

وي  در ادامه به تقسيم بندي تابلوهاي راهنمايي به " اخطاري ، انتظامي ، اخباري و ايمني"  اشاره  و تصريح كرد : كم توجهي به هر يك از علائم مذكور در هنگام رانندگي خطرات جبران ناپذيري را به جاي مي گذارد .

کد مطلب 67669

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