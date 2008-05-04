نرخ تورم کم سابقه در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک توسعه آسیایی نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی در آسیا هشدار داد و پیش بینی کرد: نرخ تورم در آسیا در سال 2008 به 5.1 درصد خواهد رسید که درده سال گذشته بی سابقه خواهد بود.

این در شرایطی است که سه برابر شدن قیمت برخی اقلام غذایی پر مصرف مانند برنج زنگ هشدار را برای مجامع آسیایی به صدا در آورده به طوریکه "هاروهیکو کرودا" رئیس بانک توسعه آسیا، اعلام کرد: بانک توسعه آسیایی آماده است تا به کشورهایی که با بحران غذایی مواجه شده اند وامهای قابل ملاحظه ای اعطا کند.

در همین حال این بانک از سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری برای توسعه بخش کشاورزی در کشورهای آسیایی خبر داد. همچنین بانک توسعه آسیایی پیش بینی کرد: افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در کشورهایی مانند هند ، بنگلادش ، پاکستان و سریلانکا کسری های مالی زیادی را بر جای خواهد گذاشت.