سیم کارتهای یک بار مصرف ؛ تهدید امنیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه اشتراک و تقاضا ایرانسل که به منظور ایجاد الزام قانونی برای ثبت مشخصات خریداران سیم کارتهای اعتباری ایرانسل و امکان پیگیری های قانونی در موارد سوء استفاده از آن، در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته، هنوز اجرایی نشده است.

بنا براین گزارش، ابلاغ این آئین نامه برای اجرا از سوی مسئولان تاکنون بارها مورد تاکید قرار گرفته و زمانهای مختلفی برای اجرایی شدن آن اعلام شده اما تاکنون هیچ تغییری در روند فروش سیم کارتهای ایرانسل به وجود نیاورده است.

به عنوان مثال، برخی افراد می توانند این سیم کارتها را بدون ثبت مشخصات از دکه های روزنامه فروشی و یا حتی سوپر مارکتهای محل زندگی خود تهیه کنند و به مزاحمت و یا برخی مسایل دیگر بپردازند.

گزارش میدانی مهر از فروشندگان سیم کارتهای اعتباری ایرانسل در ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر حاکی از آن است که ارائه کپی شناسنامه و کدپستی 10 رقمی شرایط ثبت مشخصات خریدار این نوع سیم کارتها است اما هیچ الزامی برای ارائه آن به فروشنده وجود ندارد و خریدار می تواند در روزهای آتی این مدارک را ارائه دهد و یا اینکه هرگز ارائه ندهد و به استفاده از آن بپردازد.

نکته جالب تر آن که هیچ فروشنده ای خود را ملزم به تطبیق کپی شناسنامه با خود فرد احساس نمی کند و کد 10 رقمی نیز به راحتی قابل تغییر و تحریف است و چنانچه فردی این سیم کارت را صرفا برای اهداف مزاحمت و یا کلاهبرداری خریداری کرده باشد، به راحتی می تواند ازپیگردهای قانونی بگریزد.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات شرکت مخابرات ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: کل شکوائیه های مردمی از اپراتورهای دولتی و خصوصی در این بخش، مورد بررسی قرار می گیرد و از مجاری قانونی مورد پیگیری واقع می شود.

غلامعلی سلیمانی افزود: اما شکواییه های ایرانسل باید در سازمان تنظیم مقرارات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آنان اقدام به عقد قرارداد با این بخش کرده اند و مقررات مربوط به ایرانسل باید در این سازمان بررسی شود.

مشاور معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر در این خصوص اظهار داشت: اساسا چیزی با عنوان آئین نامه تقاضا و اشتراک در این سازمان مورد بررسی قرار نگرفته است ؛ از سوی دیگرتعیین ضوابط اشتراک مشتریان ایرانسل، در پروانه آنان ذکر شده و آنان ملزم به اجرای آن هستند.

جواد کیانی جم تصریح کرد: موارد شکایات مردمی از مزاحمتهای مشتریان ایرانسل از طریق حراست این سازمان در حال پیگیری است.

مدیر روابط عمومی ایرانسل نیز در خصوص عدم ثبت مشخصات خریدار و امکان زمینه تخلف در آن نیز ابراز داشت: خریدار باید از طریق سایت این اپراتور، تلفن 120 و یا نمایندگی فروش اقدام به ثبت مشخصات خود کند و اگر این کار را انجام ندهد از طریق امور مشتریان با ارسال پیامک و یا تلفن به فرد اخطار داده می شود.

آرش کریم بیگی ادامه داد: چنانچه مشتری به هر دلیل اقدام به ثبت مشخصات خود نکند با شکایت به مراجع قضایی و صدور حکم از سوی قاضی ، از طریق شبکه تماس ها قابل پیگیری است.

گزارش مهر حاکی از آن است که به دلیل شبکه گسترده فروش اپراتور دوم و عدم تعهد فروشندگان نسبت به ثبت مشخصات مشتری ، همچنان این امکان برای برخی افراد وجود دارد که با خرید یک سیم کارت بدون ثبت و محدودیت در دایره تماسها به اعمال مزاحمت و یا برخی مسایل دیگر بپردازند و ازدست قانون بگریزند.