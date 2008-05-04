برنامه های تکراری در حوزه زنان در استان مرکزی اجرا نمی شود

اشرف جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: در سال جاری تلاش بر این است تا با مشارکت دادن بیشتر دانشگاه ها، برنامه های کاربردی برای زنان استان اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه اصلی ترین عامل آسیب افراد جامعه ناشی از نابسامانی خانواده است، افزود: راس همه برنامه ها حفظ و تحکیم خانوده است.

جواهری اجرای بیش از 10 طرح و برنامه را از برنامه های امسال خواند و بیان داشت: مهندسی حجاب، تربیت دینی جوانان، نقش زنان در دوران دفاع مقدس و نشان دادن توانمندی های زنان، گسترش رفتارهای حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(ع) در خانواده، مهندسی امر به معروف و نهی از منکر و مصداق های آن از جمله طرحهای امسال است که در مقاطع مختلف در استان اجرا می شود.

این استاد دانشگاه در ادامه برنامه ریزی در حوزه زنان را نیازمند نوآوری به ویژه در سال نامگذاری شده به نام نوآوری و شکوفایی خواند و خاطرنشان کرد: شناسایی جایگاه زنان و شناساندن آن از دیگر برنامه هایی است و در این زمینه آمار و اطلاعاتی در استان جمع اوری می شود.

جواهری در ادامه با اشاره به اینکه امور زنان استانداری استان مرکزی برای سومین بار در سال جاری به عنوان متولی امور بانوان در غرب کشور به اضافه استان قم انتخاب شد، گفت: امور بانوان استان مرکزی همچنین طی سه سال گذشته رتبه برتر پژوهشی را کسب کرد.

وی با تاکید بر وجود نگاه اجتماعی در زمینه کار در حوزه زنان تصریح کرد: اقدامات مردمی ماندگار است و باید برای حضور هر چه بیشتر مردم و زنان برای کاهش مشکلات و آسیبها تلاش کرد.