هفت کارخانه سیمان در استان سمنان احداث می شود

عباس رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان تعداد کارخانه های سیمان در شهرستان سمنان را سه کارخانه، شهرستان شاهرود 2 کارخانه و در شهرستان های دامغان و گرمسار هر کدام یک کارخانه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت این کارخانه ها سالانه برای تولید چهار میلیون تن سیمان است، گفت: پیشرفت فیزیکی این کارخانه‌ها بین شش تا ‪ ۹۰‬درصد است.

به گفته وی، طرح توسعه کارخانه سیمان شاهرود با ظرفیت سه هزار و ‪ ۴۰۰‬تن در حال اجراست که تا پایان نیمه اول امسال به بهره‌ برداری می‌رسد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان تصریح کرد: چهار کارخانه سیمان پیشرفتی بین ‪ ۱۶‬تا ‪ ۳۰‬درصد و دو کارخانه دیگر بین شش تا ‪ ۱۰ ‬ درصد دارند.

رستمی یاد آور شد: 13 فقره جواز تاسیس کارخانه سیمان با ظرفیت تولید سالانه بیش از 13 میلیون و 515 تن در استان سمنان صادر شده است.

به گفته وی، در حال حاضر یک کارخانه سیمان با ظرفیت 717 هزار و 600 تن در سال در استان سمنان فعالیت می کند.