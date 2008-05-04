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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

هفت کارخانه سیمان در استان سمنان احداث می شود

سمنان – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان گفت: هفت کارخانه سیمان در استان سمنان به زودی احداث می شود.

عباس رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان تعداد کارخانه های سیمان در شهرستان سمنان را سه کارخانه، شهرستان شاهرود 2 کارخانه و در شهرستان های دامغان و گرمسار هر کدام یک کارخانه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت این کارخانه ها سالانه برای تولید چهار میلیون تن سیمان است، گفت: پیشرفت فیزیکی این کارخانه‌ها بین شش تا ۹۰‬درصد است.

به گفته وی، طرح توسعه کارخانه سیمان شاهرود با ظرفیت سه هزار و ۴۰۰‬تن در حال اجراست که تا پایان نیمه اول امسال به بهره‌ برداری می‌رسد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان تصریح کرد: چهار کارخانه سیمان پیشرفتی بین ۱۶‬تا ۳۰‬درصد و دو کارخانه دیگر بین شش تا۱۰درصد دارند.

رستمی یاد آور شد: 13 فقره جواز تاسیس کارخانه سیمان با ظرفیت تولید سالانه بیش از 13 میلیون و 515 تن در استان سمنان صادر شده است.

به گفته وی، در حال حاضر یک کارخانه سیمان با ظرفیت 717 هزار و 600 تن در سال در استان سمنان فعالیت می کند. 

کد مطلب 676757

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